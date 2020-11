Digital360, vola l'offerta as-a-service: ricavi a +44% - CorCom

I servizi digital-as-a- service spingono i risultati di Digital360. Al 31 ottobre 2020 i ricavi ricorsivi annui derivanti dai servizi ad abbonamento “Digital As-A-Service”) ammontano a livello consolidato a circa 6,2 milioni di euro, in crescita del 44% rispetto alla fine dell’esercizio 2019, quando il loro valore era pari a 4,3 milioni di euro. I clienti che hanno acquistato questo tipo di servizi sono in totale 205, con una crescita dell’80% rispetto al 31 dicembre 2019.

“I risultati ottenuti in questi primi dieci mesi dell’anno sono particolarmente soddisfacenti. Testimoniano l’efficacia della nostra offerta innovativa, pensata specificamente per le piccole e medie imprese, che ancora di più in un contesto difficile ed incerto come questo, devono affrontare la trasformazione digitale senza avere al loro interno le competenze specialistiche per farlo – sottolinea Raffaello Balocco, ceo di Digital360 – Questi servizi concretizzano un modello di business fortemente scalabile e, soprattutto, in grado di generare ricavi ricorrenti, con importanti benefici per le performance economico-finanziarie del Gruppo come già dimostrato nel corso del primo semestre di quest’anno.”

Il servizio più venduto, tra quelli in abbonamento, è stato quello denominato “Digital Marketing & Sales Engine”, che contava al 31 ottobre 87 clienti (+30% rispetto ai 67 clienti del 31 dicembre 2019), per un valore su base annuale di quasi 3.8 milioni di euro (+25% rispetto al termine dell’esercizio 2019). Il servizio, erogato in abbonamento alle imprese B2B, consente di gestire in modo integrato tutte le attività digitali di marketing e di generazione di opportunità commerciali. Attraverso il Digital Marketing & Sales Engine, la società si posiziona come un vero e proprio partner strategico per i propri clienti, mettendo a disposizione un team multidisciplinare – formato da esperti di contenuti, comunicazione digitale, seo, social media, marketing automation e lead generation – che opera come se fosse una ‘estensione’ del dipartimento di marketing dell’impresa stessa.

Tra i servizi più venduti ad abbonamento seguono quelli di advisory denominati “Data Protection Officer (Dpo) As A Service” e il “Chief Information Security Officer (Ciso) As A Service”, che consentono alle imprese di esternalizzare la gestione completa delle attività relative alla protezione dei dati personali ed alla sicurezza informatica.

Anche in questo caso, Digiatal360 mette a disposizione dei clienti un team multidisciplinare che opera in stretto contatto con i referenti apicali aziendali. Nel complesso, i servizi ad abbonamento di “Advisory As A Service” sono ad oggi erogati a 118 clienti, con una crescita del 160% rispetto alla fine del 2019 ed un valore contrattuale su base annua di circa 2,4 milioni di euro.

Sono, inoltre, stati lanciati recentemente sul mercato nuovi servizi ad abbonamento, tra i quali: l’IT Sourcing Manager As A Service, ovvero il servizio che consente di supportare i clienti nella gestione dell’intero ciclo di vita dei contratti aventi ad oggetto soluzioni e servizi informatici; l’Inside Sales As A Service, cioè una figura specializzata nel trasformare i lead generati online in appuntamenti commerciali.

