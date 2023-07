Digitale e materie critiche, Europa e Giappone rafforzano la cooperazione

L’Ue e il Giappone hanno firmato un memorandum d’intesa sulla sicurezza economica per rafforzare la cooperazione sulle forniture di materie critiche. “Dobbiamo diversificare” su materie critiche semiconduttori e l’annuncio della Cina di mettere in campo restrizioni sull’export di gallio e germanio “ci dice che siamo sulla strada giusta”, ha spiegato il presidente del Consiglio Charles Michel. “Lo scopo del club sulle materie critiche e avere una migliore visione su chi può aiutarci sulle forniture di questi prodotti ed è un’iniziativa che deriva da ciò che è successo con Mosca con il gas”, ha aggiunto Ursula von der Leyen.

La Cina limita l’export a partire dal 1° agosto

La Cina annuncia limiti all’esportazione dal primo agosto di gallio e il germanio materiali fondamentali utilizzato nei chip per computer e nelle celle solari. La decisione, ha dichiarato il ministero del Commercio cinese, ha come obiettivo quella di “salvaguardare la sicurezza nazionale”. Le esportazioni richiederanno un’autorizzazione ufficiale una volta che le regole entreranno in vigore il 1° agosto.

La mossa della Cina era inevitabile dopo i continui ban da parte degli Stati Uniti ma che impatterà e non poco anche sull’Europa.

Cosa pevede l’accordo Ue-Giappone

In dettaglio l’intesa prevede il rafforzamento della cooperazione sul digitale e sulle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche. Il Giappone è il partner strategico più stretto dell’Ue nella regione indo-pacifica. Il 3 luglio sono stati firmati un memorandum di cooperazione per sostenere la connettività dei cavi sottomarini e un memorandum di cooperazione sui semiconduttori in occasione della prima riunione del Consiglio di partenariato digitale Giappone-Ue. Il 6 luglio è stato firmato l’accordo amministrativo tra la Commissione e l’Organizzazione giapponese per la sicurezza dei metalli e dell’energia per rafforzare la cooperazione sulle catene di approvvigionamento di materie prime critiche. Il memorandum sulla cooperazione sui semiconduttori prevede un meccanismo di allarme per le rotture delle forniture.

