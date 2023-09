Digitale, green e aerospazio: la “svolta storica” Italia-Arabia Saudita

“Sono già stati firmati 20 accordi, è una svolta storica”: questo il commento del ministro Adolfo Urso a seguito del Memorandum of Understanding tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero degli Investimenti del Regno dell’Arabia Saudita, rappresentato dal ministro Khalid Al-Falih, che ha dato il via al primo Forum Italo-Saudita sugli Investimenti. (SCARICA QUI LA DOCUMENTAZIONE)

Sono 1300 imprese che partecipano. ben 150 provenienti da Riad. “Si tratta di accordi non solo sui settori tradizionali dell’energia e delle costruzioni ma anche sui settori innovativi dell’aerospaziale, delle tecnologie green e digitali”, puntualizza Urso nel ricordare che !l’Arabia Saudita per lungo tempo è stato un partner commerciale e fornitore di energia all’Italia e all’Europa, oggi con questo forum che realizzeremo anche da loro si passa dalla partnership commerciale a quella tecnologica e industriale, con l’ipotesi di importanti investimenti di imprese saudite nel nostro paese. In questo modo faremo un salto significativo, noi per loro saremo la piattaforma industriale e commerciale in Europa, così come loro diventeranno sempre più una piattaforma produttiva e commerciale per le imprese italiane nel grande Medio Oriente. Inoltre, i nostri due Paesi potranno con le loro imprese partecipare alla stabilità e sviluppo della sponda sud del Mediterraneo e allo sviluppo dell’Africa a cominciare dal Corno d’Africa. Possiamo fare di più e meglio a beneficio a tutti”.

I dettagli del memorandum

Il protocollo d’intesa è volto a sostenere il dialogo tra le istituzioni e le imprese interessate alla promozione degli investimenti tra i due Paesi e a incoraggiare la cooperazione negli investimenti diretti, sostenendo gli investitori in tutte le fasi dei progetti qualora siano stati indicati come aventi importanza economica strategica per uno dei due Paesi.

Alla giornata prendono parte circa 1300 imprese, di cui 500 in presenza e oltre 700 in remoto. Sono più di 150 le imprese saudite partecipanti. Tra le società italiane, partecipano al forum Eni, Snam, Cdp, Enel, Leonardo, WeBuild, Maire, Pirelli, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Ita, Ansaldo Energia, Saipem, Invimit.

