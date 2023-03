Digitale “human centric”, più forte la cooperazione Ue-America Latina

Nasce ufficialmente, con l’annuncio lanciato da Bogotà, in Colombia, l’Alleanza digitale Unione europea-America Latina e Caraibi, iniziativa congiunta per promuovere un approccio incentrato sull’uomo alla trasformazione digitale. Il progetto – sostenuto da un contributo iniziale di 145 milioni di euro da parte di Team Europe, di cui 50 milioni di euro dal bilancio dell’Ue per promuovere la cooperazione digitale tra le due regioni – rappresenta il primo partenariato digitale intercontinentale concordato tra le due regioni nell’ambito della strategia di investimento Global Gateway, l’offerta dell’Ue per collegamenti affidabili e sostenibili con i paesi partner.

Verso infrastrutture sicure, resilienti e incentrate sull’uomo

Obiettivo dell’Alleanza è promuovere lo sviluppo di infrastrutture digitali sicure, resilienti e incentrate sull’uomo sulla base di un quadro basato sui valori, garantendo un ambiente favorevole democratico e trasparente e ponendo un forte accento sulla privacy e sui diritti digitali.

L’Alleanza, in particolare, costituirà un forum per il dialogo e la cooperazione regolari ad alto livello su temi prioritari. Entrambe le parti lavoreranno insieme su aree digitali cruciali come le infrastrutture, il contesto normativo, lo sviluppo delle competenze, la tecnologia, l’imprenditorialità e l’innovazione e la digitalizzazione dei servizi pubblici, nonché i dati di osservazione della Terra e le applicazioni e i servizi di navigazione satellitare.

WHITEPAPER CYBERSECURITY: le migliori strategie per la tutela e la continuità dei servizi IT Sicurezza Cybersecurity

Si baserà su due importanti piattaforme di coordinamento, creando sinergie all’interno e tra le due regioni: l’hub D4D (Digital4Development) per i partner di Team Europe ed Eclac (Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Alc) per i partner latinoamericani e caraibici. I governi, le parti interessate private, le istituzioni finanziarie internazionali, le organizzazioni intergovernative e non governative, la società civile e il mondo accademico saranno coinvolti nell’attuazione dell’alleanza.

I progetti digitali al centro dell’attenzione

Al fine di promuovere la connettività, l’innovazione e la digitalizzazione del governo e delle imprese, l’Alleanza digitale Ue-Alc sosterrà i progetti digitali dell’Agenda per gli investimenti Ue-Alc e, in particolare, una serie di iniziative Global Gateway. Gli esempi includono l’estensione del cavo in fibra ottica Bella, creazione di una connettività digitale sicura della dorsale e ravvicinamento delle comunità di ricerca dell’Ue e dell’Alc; l’attuazione di una strategia Copernicus regionale che comprende due data center Copernicus regionali a Panama e in Cile; l’istituzione di un acceleratore digitale Ue-Alc per promuovere la collaborazione, la competitività, le competenze e l’innovazione tra più parti interessate e settore privato nell’area digitale. Ciò includerà la promozione di investimenti d’impatto e il sostegno alla fornitura di servizi elettronici da parte di enti pubblici e privati.

“Vogliamo rafforzare il nostro lavoro comune su aree digitali cruciali – afferma Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva per un’Europa pronta per l’era digitale – e desideriamo rafforzare i collegamenti sicuri con i partner dell’America Latina e dei Caraibi. Insieme, promuoveremo la nostra visione di una trasformazione digitale inclusiva, sostenibile e incentrata sull’uomo. Ciò si basa sui diritti e sui principi digitali dell’Ue e sull’agenda digitale 2024 dell’eLac”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA