Si scaldano i motori per la prima edizione di un hackathon che si terrà nel quadro del sistema di innovazione nel settore della difesa dell’Unione europea (Eudis). La Commissione di Bruxelles ha pubblicato un primo invito – rivolto ai facilitatori dell’innovazione negli Stati membri dell’Ue e in Norvegia – a manifestare interesse volto a selezionare sei organizzatori locali per dare vita agli eventi. Le candidature saranno aperte fino alle ore 12:00 dell’11 marzo 2024, mentre la manifestazione si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno 2024.

Il tema dell’hackathon? Il digitale nella difesa

Un hackathon è un evento in cui le persone si incontrano, si riuniscono in squadre e collaborano trovando soluzioni uniche a sfide in un arco di tempo limitato. Gli hackathon del sistema di innovazione nel settore della difesa dell’Ue mirano dunque ad attrarre nuovi talenti nel settore e a stimolarne l’innovazione. Si tratta del primo di una serie di hackathon che verranno organizzati simultaneamente nei prossimi quattro anni in diversi Stati membri dell’Ue e in Norvegia.

Il tema della prima edizione degli hackathon è “il digitale nella difesa“. Verranno concepite diverse sfide, per le quali le squadre di studenti o giovani ingegneri competeranno nel trovare le migliori soluzioni. Esperti dei ministeri della difesa, degli ecosistemi dell’innovazione e dell’industria della difesa guideranno le squadre durante l’evento e selezioneranno le soluzioni migliori.

“È fondamentale che i migliori talenti dell’Ue vengano coinvolti per far fronte alle minacce digitali e beneficiare delle opportunità offerte dal rapido sviluppo tecnologico”, commenta Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno e i servizi. “Questo primo hackathon dell’Ue nel settore della difesa è un evento che offre alle persone una piattaforma unica per incontrarsi, riunirsi in squadre e collaborare, trovando soluzioni uniche a sfide reali in materia di difesa in un arco di tempo limitato”.

