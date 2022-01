Digitale, Pmi italiane più mature su cloud e IoT. Ma l'e-commerce non decolla - CorCom

Digitalizzazione alta solo per il 20% delle Pmi

Il comportamento delle imprese è stato valutato rispetto a 12 caratteristiche specifiche che contribuiscono alla definizione annuale dell’indicatore composito di digitalizzazione denominato Digital intensity index utilizzato per identificare le aree nelle quali le imprese italiane incontrano maggiori difficoltà.

In generale, l’80% delle imprese con almeno 10 addetti si colloca ancora a un livello basso o molto basso d’adozione dell’Ict, non essendo coinvolte in più di 6 attività tra quelle considerate. Il restante 20% svolge invece almeno 7 delle 12 funzioni, posizionandosi su livelli alti o molto alti di digitalizzazione.

Il 60,8% delle imprese con almeno 10 addetti ha un livello di digitalizzazione di base e occupa il 78,1% di addetti.

Con riferimento ai 12 indicatori per classe di addetti, il divario maggiore (oltre 30 punti percentuali) si riscontra nell’adozione di software gestionali di condivisione delle informazioni come Erp e Crm. Per tutti gli altri indicatori si registrano differenze tra i 19 punti percentuali dell’intelligenza artificiale e i 28 punti percentuali per l’adozione di dispositivi intelligenti e l’utilizzo di almeno due social media.

La quota di piccole imprese che svolgono attività digitali cresce fino all’adozione di quattro attività per poi ridursi rapidamente; la quota delle grandi imprese raggiunge invece il suo massimo intorno alle otto attività per poi registrare una diminuzione.

La connessione in banda larga fissa con velocità almeno pari a 30 Mbit/s è la tecnologia diffusa nella maggior parte delle imprese (78,3%) anche tra quelle che la adottano come unica tra le 12 analizzate (67,1%).