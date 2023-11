Digitalizzazione delle Autorità portuali, il bando da 16 milioni

La proposta di investimento per l’ammissione al finanziamento deve rispettare i vincoli posti dalle norme nazionali e comunitarie. I richiedenti possono presentare domanda di ammissione per gli interventi che sono dettagliati nell’Allegato 3 e compatibili con il Regolamento (Ue) 2020/1056.

Le tipologie di intervento

In particolare, interventi di prima realizzazione e/o reingegnerizzazione volti alla progettazione e implementazione di Pcs, inclusi i servizi standard necessari per il loro utilizzo, anche di proprietà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altra amministrazione (in riuso), e per la loro interoperabilità con la Pln e con i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo logistico, nel rispetto del principio della cooperazione digitale tra istituzioni (“Government to Government” – G2G), coerentemente con quanto previsto dall’obiettivo Pnrr M3C2-5. Il termine del completamento dei progetti di questo tipo è il 30 giugno 2024.

Ci sono poi gli interventi di realizzazione e/o reingegnerizzazione volti alla progettazione e implementazione di evoluzioni applicative per fornire ulteriori soluzioni per i Pcs anche di proprietà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di proprietà di altra amministrazione (in riuso) per la loro interoperabilità con la Pln e con i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo logistico; gli interventi di sviluppo e\o aggiornamento evolutivo di servizi Pcs, anche di proprietà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altra amministrazione (in riuso), per garantire una maggior interoperabilità con la Pln e con i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni coinvolte nel processo logistico; e altri interventi di digitalizzazione: realizzazione e\o adeguamento di sistemi preordinati e\o funzionali alla realizzazione e\o sviluppo di servizi Pcs per garantire una maggior interoperabilità con la Pln e con i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo logistico. Queste tre tipologie di interventi devono essere completati entro e non oltre il 30 giugno 2026.

Ammissibilità dei finanziamenti

Sono ammessi a finanziamento gli interventi di nuova realizzazione non avviati alla data di pubblicazione dell’Avviso. Sono, inoltre, ammessi a finanziamento gli interventi avviati a decorrere dalla data del 1° febbraio 2020 ma non conclusi e con conclusione entro le scadenze previste dall’Avviso, a condizione che siano rispettati i principi e le condizioni previsti per gli interventi Pnrr.

Nel caso di Asp che hanno già stipulato Accordi quadro per le finalità di digitalizzazione dei processi logistici, sono ammessi a finanziamento gli interventi oggetto di atti attuativi stipulati a decorrere dal 1° febbraio 2020 purché coerenti con le finalità di cui al sub-investimento 2.1.2 “Rete di porti e interporti” della Misura M3C2 I2.1 e con le condizioni previste dal Pnrr.

A determinate condizioni sono ammessi a finanziamento gli interventi su Pcs di proprietà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ma già in uso alle AdSP, avviati a decorrere dalla data del 1° febbraio 2020 ma non conclusi.

In ogni caso, sono ammessi a finanziamento i soli costi direttamente connessi e funzionali alla realizzazione della proposta di investimento, in quanto coerenti con le finalità previste dall’intervento e che rispettano i vincoli definiti secondo la Missione 3 del Pnrr Componente 2 – sub investimento 2.1.2 “Reti di porti ed interporti”.

Il cronoprogramma

Il finanziamento è erogato a seguito di presentazione da parte dell’Adsp della documentazione attestante lo stato di avanzamento della realizzazione dell’intervento secondo le fasi risultanti dal cronoprogramma approvato con il decreto di ammissione al contributo. A tal fine, l’assegnatario è tenuto a presentare: la descrizione analitica descrizione dello stato di avanzamento dei lavori relativo al periodo di riferimento; la documentazione contabile attestante la spesa sostenuta; ogni altra documentazione che l’Amministrazione riterrà di richiedere ai fini di interesse.

Il contributo è erogato con le seguenti modalità: il 10% a titolo di anticipazione a seguito di presentazione di formale richiesta, da inviare entro e non oltre 30 giorni dal decreto di ammissione al contributo, previa comunicazione dell’avvio della realizzazione dell’intervento; una o più quote intermedie da liquidarsi in relazione agli stati di avanzamento di realizzazione dell’intervento sulla base del cronoprogramma approvato e presente sul sistema Regis fino al raggiungimento del 90% (compresa l’anticipazione) dell’importo ammesso a finanziamento; una quota a saldo dell’importo del finanziamento previa attestazione della piena realizzazione dell’intervento nonché previa presentazione di analitica rendicontazione.

Come presentare domanda

Le domande di ammissione a finanziamento devono essere presentate con le modalità indicate all’articolo 6 dell’Avviso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale www.mit.gov.it e sul sito www.ramspa.it esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dg.sli@pec.mit.gov.it. Il messaggio di posta elettronica certificata, recante in allegato la domanda di ammissione, deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda diammissione al finanziamento previsto dalla Misura M3C2 I2.1.2 “Reti di porti ed interporti”.

Per la presentazione della domanda le Adsp devono utilizzare il modello “Domanda di ammissione” Allegato 1 al presente Avviso, inserendo le dichiarazioni sul possesso dei requisiti necessari per l’ammissione al finanziamento.