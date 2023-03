Digitalizzazione e cybersecurity, finanziamenti agevolati per le imprese

Nasce il finanziamento a condizioni agevolate dedicato alle imprese che investono in digitalizzazione e cybersecurity: a lanciarlo è B-ilty, la banca digitale del gruppo Illimity specializzata in servizi finanziari e credito per imprese da 2 a 15 milioni di euro di fatturato. L’offerta, battezzata “B-Innovative”, prevede finanziamenti garantiti a condizioni vantaggiose, ovvero costi e tassi agevolati rispetto alle condizioni standard, a supporto delle imprese che intendono investire in specifici progetti in ambito digitale per aumentare la propria competitività, aprire nuovi mercati attraverso l’e-commerce, rafforzare la sicurezza attraverso la cybersecurity, efficientarsi grazie all’adozione di software gestionali e di soluzioni funzionali alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi.

Tali finanziamenti sono garantiti fino all’80% dal Fondo di Garanzia, lo strumento che facilita l’accesso al credito delle imprese gestito da Mediocredito Centrale per conto del Fondo centrale di Garanzia (Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

Previsti servizi specialistici in partnership con grandi aziende

Alle imprese interessate ad avviare un percorso di digitalizzazione, B-ilty offre un pacchetto in cui i finanziamenti sono affiancati da una serie di servizi specialistici proposti in partnership con aziende leader dei rispettivi settori. Sono ad esempio disponibili le soluzioni offerte da Microsoft per accompagnare il percorso digital delle aziende ed aumentarne la produttività, quelle di Zucchetti per ottimizzare la gestione aziendale con software e strumenti digitali che semplificano i processi interni amministrativi, contabili e fiscali e quelle di Italiana Assicurazioni dedicate alla protezione delle aziende da minacce informatiche per affrontare al meglio le sfide del mondo digitale.

Accesso al credito fra le priorità degli imprenditori

La soluzione dedicata alla digitalizzazione delle imprese, che affianca quella green – pensata per le aziende che avviano percorsi di transizione energetica e sostenibilità ambientale – è stata ideata per rispondere alle specifiche esigenze degli imprenditori. Da una recente ricerca condotta da B-ilty su circa 2.000 piccole imprese1 è, infatti, emerso che tra le priorità strategiche di business per cui gli imprenditori oggi vorrebbero avere accesso al credito, figurano i progetti dedicati alla sostenibilità e alla digitalizzazione dell’impresa: oltre il 90% delle imprese ritiene importante – e nel 30-40% dei casi prioritario – intervenire su questi aspetti della propria attività. La ricerca ha anche evidenziato che circa la metà dei piccoli imprenditori ha una forte propensione verso un modello di banca totalmente digitale o ibrido.

Relationship manager e credit engine

Il modello distintivo dei servizi di credito offerti dalla piattaforma si fonda sulla combinazione di un relationship manager – figura di riferimento sempre a disposizione di ciascuna azienda, a partire dalla procedura di onboarding digitale e per tutta la durata del rapporto con la banca – con il “credit engine”, che abilita processi di “fast lending” grazie a modelli avanzati di valutazione del credito. Per l’imprenditore è sufficiente completare la semplice procedura di onboarding digitale nella pagina web di B-ilty per avere accesso al credito in breve tempo. Inoltre, inserendo pochi dati dell’azienda sul sito web, l’imprenditore può ricevere in pochi minuti una valutazione preliminare della sua richiesta ottenendo anche il supporto di un relationship manager.

Fare operazioni e creare relazioni

“B-ilty nasce per essere il partner di riferimento nei servizi bancari e finanziari delle imprese con cui non puntiamo solo a fare operazioni, ma a creare relazioni – afferma Carlo Panella, Head of B-ilty division di Illimity -. Ecco perché tutte le iniziative che stiamo sviluppando nascono dall’ascolto delle reali esigenze degli imprenditori, ed è pensando a queste esigenze che abbiamo definito il nostro modello di business: semplificare la vita degli imprenditori offrendo processi semplici, risposte chiare e rapide, servizi diversificati che amplieremo costantemente, ma anche la possibilità di un confronto volto alla definizione della migliore soluzione possibile per l’impresa. Abbiamo strutturato B-Innovative perché la digitalizzazione è, soprattutto oggi, tra le priorità strategiche degli imprenditori e siamo convinti che le aziende che accelereranno in questo ambito saranno sempre più competitive”.

