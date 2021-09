DigitalPlatforms si prende Selta e punta a dare vita a "un campione nazionale" - CorCom

DigitalPlatforms si prende Selta. In amministrazione straordinaria dal 2019 l’azienda italiana passa nelle mani del gruppo industriale, anch’esso interamente italiano, fondato da Claudio Contini e Marco Mennella.

Ad annunciare l’acquisizione i commissari Straordinari Giovanni Fiori, Stefano Crespi e Francesco Grieco. “L’acquisizione di Selta da parte di DigitalPlatforms – società in rapida e costante crescita nel settore dell’IoT in diversi ambiti, dalla produzione di devices ai sistemi di comando e controllo, fino alle piattaforme digitali e alla cybersecurity – è totalmente finalizzata alla valorizzazione di un’eccellenza italiana dal respiro internazionale, attraverso una strategia di sviluppo del business e valorizzazione del territorio, di tutti i dipendenti e delle loro competenze altamente specializzate” si legge in una nota.

”Siamo particolarmente lieti ed orgogliosi di poter contribuire al rilancio di una delle eccellenze industriali espresse dal nostro Paese, in un settore ad elevato contenuto tecnologico fondamentale per la trasformazione digitale e la sicurezza delle infrastrutture critiche- commenta Claudio Contini-. Selta è il completamento di un percorso iniziato nel 2019 che mira, per aggregazione di varie competenze e professionalità, a costituire un campione nazionale di settore”.

