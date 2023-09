Olidata ha vinto un appalto in Enel di circa 5 milioni di euro. Il contratto, più nello specifico, è stato siglato dalla sua controllata Sferanet e verte su una soluzione per la digitalizzazione e la gestione documentale.

“L’accordo quadro, immediatamente operativo, ci dà l’opportunità di accompagnare per i prossimi tre anni, in questo momento di transizione digitale, uno dei più importanti asset del nostro Paese”, commenta la società in una nota. “Con questa soluzione, al servizio del business e della crescita sostenibile di supporto al processo di decision making, il Gruppo Olidata si pone ancor più in prima linea nel mercato di riferimento”.

L’accordo quadro con Sogei

La scorsa settimana Olidata aveva annunciato di essersi aggiudicata al 30%, in Rete temporanea d’impresa, un appalto di oltre 30 milioni per la fornitura, la manutenzione e la gestione degli upgrade agli Switch utili alla connettività dei dati di Sogei per i prossimi 36 mesi. Anche in questo caso, l’accordo quadro è stato siglato dalla sua controllata Sferanet.

La collaborazione permetterà a Sogei di implementare e potenziare la propria infrastruttura San (Storage Area Network), fondamentale nel miglioramento della disponibilità dell’archiviazione dei dati, sia nel Data Center Primario, sia permettendo di attuare strategie di disaster recovery, in siti alternativi. Il potenziamento della connettività, quindi, che lega gli storage, è indispensabile nella trasmissione dei dati, permettendo all’infrastruttura San di gestire e fornire adeguatamente gli stessi a Server e relativi applicativi.

Il nuovo Cda di Olidata

I contratti sono stati stipulati a pochi giorni dall’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione di Olidata. Cristiano Rufini, già presidente di Sferanet, è stato confermato amministratore delegato e direttore generale, mentre Andrea Peruzy è il nuovo presidente della società. Rufini, che ha riportato Olidata alla quotazione nel mercato di Borsa Italiana, guiderà Olidata durante il triennio 2023/2025. Al suo fianco Peruzy, nominato con l’unanimità dei consiglieri, avrà il compito di rappresentare il gruppo in ottica di sviluppo business e posizionamento strategico.

Peruzy e Rufini saranno supportati nell’affrontare le nuove sfide del mercato da altri tre membri consiglieri, ovvero da Antonella Madeo, Valentina Milani e Carlo De Simone. Antonella Madeo, giornalista, ricopre attualmente la carica di Consulente relazioni istituzionali di Rfi. Ha maturato una significativa esperienza nella comunicazione con un track record di primari clienti nelle Pubbliche Relazioni e nella Comunicazione Societaria. È Fondatrice e Amministratore della società Antonella Madeo Comunicazione. L’avvocata Valentina Milani, cassazionista, da circa vent’anni svolge incarichi di alta expertise tecnica, mentre Carlo De Simone attualmente è docente presso la Luiss Business School e ricopre l’incarico di Group Ceo di European Brokers Assicurazioni.

