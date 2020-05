Donne e AI, due italiane nella classifica mondiale di Ibm

Due italiane nel ranking femminile dell’intelligenza artificiale. Paola Molino, Head of Transformation Programs di Vodafone Group, e Piera Valeria Cordaro, Commercial Operations Innovation Manager di Wind Tre, sono entrate a far parte di Women Leaders in AI, la classifica relativa all’omonimo programma creato da Ibm nel 2019 per contribuire a dare visibilità delle donne, incoraggiare una maggiore partecipazione femminile nella sfera dell’Intelligenza Artificiale e fornire alle premiate una community di collaborazione e di apprendimento continuo e condiviso.

Il riconoscimento riflette l’impegno delle aziende che stanno adottando l’intelligenza artificiale come strumento in grado di guidare la trasformazione, la crescita e l’innovazione del business in diversi settori. Il premio, oltre a riconoscere i successi di business ottenuti, dà anche vita a una rete di collaborazione che permette a tutte le manager presenti di condividere la propria esperienza e di scoprire approcci differenti per risolvere le pressanti sfide di nel contesto economico attuale.

WEBINAR AI e Data Analytics per aziende 4.0 a prova di attacco Big Data Big Data

Uno studio stilato con Morning Consult fa luce sulla diversity nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale. Su oltre 3.200 professionisti intervistati, l’85% ritiene che negli ultimi anni il settore si sia aperto maggiormente rispetto alla diversity, ma è emerso anche come l’avanzamento di carriera delle donne sia stato influenzato dal loro genere quasi cinque volte in più rispetto a quello degli uomini.

@RIPRODUZIONE RISERVATA