Dxc, trimestre in linea con il piano. Salvino: “Primo passo per successo di lungo termine”

Dxc Technology chiude il terzo trimestre fiscale con conti il linea con il piano di sviluppo. Entrando nel dettaglio l’utile per azione da operazioni continue è stato di 0,32 dollari, incluso l’impatto cumulativo di alcune voci pari a 0,93 dollari per azione, “che riflette i costi di ristrutturazione, di transazione, di separazione e di integrazione, l’ammortamento delle attività immateriali acquisite e un aggiustamento fiscale correlato alla precedente riforma fiscale”, spiega una nota.

Il reddito non-Gaap del terzo trimestre per azione è stato di 1,25 dollari mentre l’utile derivante dalle attività in funzionamento è stato di 90 milioni di dollari. Il reddito non-Gaap derivante dalle operazioni continue è stato di 328 milioni di dollari e l’Ebit di 187 milioni di dollari; l’Ebit adjusted per alcune voci è stato di 528 milioni di dollari e il margine del 10,5%, rispetto al 16,2% dell’anno precedente. La liquidità netta del terzo trimestre risultante dalle attività operative è stata di 477 milioni di dollari e il free cash flow rettificato del terzo trimestre è stato di 397 milioni di dollari.

“I risultati del terzo trimestre sono in linea con il nostro piano. Sono soddisfatto dei progressi iniziali che abbiamo fatto sulle nostre due priorità chiave: la gestione del business e l’aumento del valore del business – spiega Mike Salvino, presidente e ceo di Dxc Technology – Stiamo attuando la nostra strategia mirata, incentrata sullo enterprise technology stack. La nostra performance in questo trimestre è un primo passo positivo nel posizionamento di Dxc per un successo a lungo termine”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA