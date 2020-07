Digitale leva anti-crisi per le Pmi: il piano delle Camere di Commercio

Aiutare le Pmi ad aprirsi al mercato online e promuovere il digitale come chiave di successo per i business tradizionali. In questa chiave va letta la neonata collaborazione tra eBay e il Sistema Camerale Italiano.



La partnership tra 56 Camere di Commercio e uno dei maggiori marketplace al mondo prevede la formazione esclusiva da parte di un trainer eBay ai Promoter Digitali dei Pid – Punti Impresa Digitale delle Camere aderenti, che andranno poi a supportare nei territori le imprese e microimprese nell’apertura del canale online.

Oltre alla formazione di imprese e Digital Promoter delle Camere di commercio, eBay ha creato un portale dedicato, la “eBay University”, a cui le aziende potranno accedere per consultare gratuitamente contenuti esclusivi e corsi dedicati: un vero e proprio spazio formativo dove trovare tutte le informazioni utili per approcciarsi con successo all’e-commerce.

Per agevolare le imprese anche dal punto di vista economico, nell’ambito della partnership, eBay offrirà 12 mesi gratuiti per l’apertura di un negozio Standard e 6 mesi gratuiti per il negozio Premium, oltre all’opportunità di non pagare alcuna tariffa sul venduto per 135 giorni dall’attivazione del negozio eBay e della promozione.

WHITEPAPER Digitalizzare il manufacturing: dati, spunti ed esempi concreti Digital Transformation IoT

Grazie a questo accordo, si darà la possibilità alle imprese italiane di accedere in maniera ancora più semplice e immediata al mercato globale di eBay, che conta oggi oltre 174 milioni di acquirenti attivi. In Italia sono oltre 5 milioni gli acquirenti e più di 35.000 i venditori professionali che si sono aperti al commercio digitale attraverso il marketplace, valorizzando ancora di più le eccellenze italiane all’estero. Non è un caso che, su eBay, 7 venditori italiani su 10 esportano i propri prodotti in tutto il mondo.

Per tutte le imprese che si saranno registrate nell’ambito del progetto e sono attive su eBay, saranno previste ulteriori promozioni con la messa a disposizione gratuita di 3 ticket di supporto da parte di un esperto tecnico eBay e lo sconto del 50% sulle tariffe sponsorizzate, oltre a un consulente dedicato per le sponsorizzazioni.

“Siamo estremamente orgogliosi di questa partnership con le Camere di Commercio e con Dintec – Agenzia nazionale del Sistema camerale. Un accordo che ci permette di arrivare in modo capillare alle aziende dell’intero territorio nazionale, andando ad aiutare concretamente tutte quelle Pmi e microimprese che stanno affrontando le enormi sfide che abbiamo di fronte – commenta Sara Cendaroni, Sales Director Italia di eBay– Il nostro obiettivo è quello di proporre l’eCommerce come strumento che valorizza e rilancia le attività tradizionali delle nostre imprese, un alleato che non si mette in competizione con loro ma le aiuta ad andare oltre i confini locali e trovare nuovi stimoli per crescere. Per questo, quello che valorizziamo è il ‘Commerce’, un concetto in cui online e offline sono strumenti che convivono e insieme supportano il business delle imprese italiane”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA