AliExpress porta in Russia i brand del Made in Italy

Una pagina ad hoc per i venditori italiani interessati a sbarcare con i loro prodotti sul mercato e-commerce della Russia. A metterla a disposizione per la prima volta, in occasione del Global Shopping Festival, in programma per l’undici novembre, è AliExpress, che fa parte dei marketplace globali di Alibaba Group. Tra le categorie a disposizione dei brand italiani nella pagina creata ad hoc ci sono tra le altre moda, borse, orologi e cosmetici.

AliExpress supporterà i pagamenti sia in euro sia in rubli, impegnandosi a semplificare le operazioni logistiche grazie alla collaborazione avviata con Cainiao.

“Siamo lieti di dare ai consumatori russi la possibilità di acquistare prodotti made in Italy. La Russia costituisce il mercato più grande per AliExpress e questo traguardo rappresenta un momento chiave nel nostro percorso di globalizzazione – afferma Martin Wang, country manager Italia di AliExpress – Molti venditori italiani hanno già dei contatti offline con i grossisti russi e aspettavano da tempo di poter raggiungere anche i consumatori. Con questa iniziativa, vogliamo fornire ai venditori italiani una piattaforma e delle soluzioni che gli permettano di servire un ampio pubblico di consumatori russi e festeggiare insieme l’11.11 Global Shopping Festival”.

I prodotti italiani, come confermano le rilevazioni di AliExpress, godono di grande popolarità in Russia e sempre più consumatori richiedono in particolare abiti e scarpe. “In passato – si legge in una nota del marketplace online – i consumatori russi dovevano aspettare molto tempo per poter ricevere le novità di prodotto dall’Italia. Grazie ad AliExpress, i pacchi vengono spediti dall’Italia direttamente nelle case dei compratori a Mosca in circa dieci giorni”.

La nuova iniziativa di Aliexpress fa parte della strategia della società che mira a offrire prodotti di qualità provenienti da tutto il mondo ai consumatori a livello globale e supportare le Pmi e i brand nella loro crescita internazionale, ampliando e migliorando la propria offerta di prodotti e servizi, “comprese – conclude il comunicato – le opzioni di pagamento in diverse valute e le soluzioni di spedizione più veloce ed efficienti”.

