Amazon: 10 dollari di “premio” per i clienti che scelgono i locker

Amazon offre 10 dollari ai clienti che sceglieranno di ritirare un acquisto presso i locker invece di farselo recapitare a casa: in uno scenario contraddistinto da una domanda fiacca da parte dei consumatori, il gigante dell’e-commerce si unisce così ad altri operatori del settore nella corsa alla riduzione dei costi per la consegna a domicilio e per i resi.

Cosa prevede la strategia

Negli ultimi giorni Amazon ha inviato un’e-mail a un numero imprecisato di abbonati Prime offrendo loro 10 dollari per ritirare un ordine di 25 dollari o più presso i punti di ritiro dell’azienda in punti vendita convenzionati, sedi aziendali e supermercati.

WHITEPAPER Quale ruolo avrà la tecnologia all’interno dei negozi fisici? Retail E-Commerce

La mossa ha senso: aumentare l’uso dei punti di ritiro Amazon consentirebbe all’azienda di evitare i costosi depositi di pacchi residenziali e rappresenterebbe un’enorme opportunità per il gruppo di ridurre i costi di consegna. Inoltre, aiuterebbe ad abituare i consumatori a consegnare i resi direttamente all’azienda.

Amazon ha iniziato ad addebitare ad alcuni clienti una fee di 1 dollaro se restituiscono i pacchi tramite un negozio United Parcel Service quando c’è un punto di ritiro/restituzione Amazon più vicino all’indirizzo di consegna.

Ups e FedEx, d’altra parte, hanno incoraggiato i clienti a utilizzare i cosiddetti punti di accesso, in particolare nelle aree rurali dove la consegna a indirizzi lontani può essere proibitiva dal punto di vista dei costi.

Il cambio di passo di Amazon

L’ultima iniziativa è solo una delle azioni che Amazon ha avviato per imprimere un cambio di passo ai propri costi. Il gruppo ha lavorato per anni per offrire ai consumatori consegne e resi ultra-veloci e senza spese. Dopo un periodo di crescita esplosiva, è arrivato il momento di stringere la cinghia

Alla fine dell’anno scorso, per esempio, Amazon ha aumentato di 20 dollari, portandolo a 139 dollari, il prezzo dell’abbonamento annuale Prime, che include i vantaggi della spedizione gratuita. Ha inoltre aumentato la soglia minima di ordini per la consegna gratuita di generi alimentari, ha incoraggiato i clienti a farsi consegnare tutti i pacchi in un determinato giorno della settimana e ha ampliato la consegna rapida dei pacchi in giornata a pagamento per gli ordini inferiori a 25 dollari.

@RIPRODUZIONE RISERVATA