Amazon a sostegno delle scuole: crediti per gli acquisti di oltre 1.000 prodotti - CorCom

Via alla terza edizione di “Un click per la Scuola”, l’iniziativa di Amazon che prevede donazioni alle scuole italiane, sotto forma di credito virtuale, per l’acquisto di strumenti per la didattica – da prodotti elettronici alla cancelleria, dagli articoli sportivi ai giochi, dagli strumenti musicali ai complementi d’arredo. Oltre 1.000 i prodotti disponibili per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e di secondo grado sul territorio nazionale – nelle due precedenti edizioni sono stati donati 5,9 milioni di euro a più di 28.800 scuole aderenti. Rinnovati anche i contenuti interattivi e gratuiti di eLearning dell’Amazon Digital Lab per studenti ed insegnanti.

“Quest’anno più che mai siamo felici di supportare le scuole italiane proprio nel momento in cui si stanno preparando e attrezzando per vivere una nuova normalità -sottolinea Giorgio Busnelli, Direttore delle Categorie Largo Consumo di Amazon per Italia e Spagna -. L’attenzione che Amazon rivolge a studenti e docenti è costante e, grazie al fondamentale contributo dei nostri clienti – ai quali offriamo, anche quest’anno, l’opportunità di sostenere un istituto a scelta attraverso i loro acquisti – possiamo continuare a fornire loro i giusti strumenti per affrontare nel migliore dei modi lo studio e la didattica, in presenza così come a distanza. In questa direzione va anche il nostro Amazon Digital Lab che, con la sua proposta di contenuti innovativi, si rivelerà ancora una volta una risorsa preziosa e anche divertente per l’apprendimento. Questa iniziativa è per noi motivo di orgoglio perché ci permette, al tempo stesso, di continuare a sostenere anche le piccole e medie imprese italiane che vendono i loro prodotti attraverso il marketplace di Amazon”.

Sul sito è possibile accedere all’Amazon Digital Lab, uno spazio digitale unico dove studenti e insegnanti possono visualizzare e utilizzare i numerosi contenuti disponibili – fra i quali una selezione di risorse digitali come video tutorial, audiolibri e podcast Audible – e un kit dedicato al coding. L’Amazon Digital Lab è stato creato per tutti coloro che non si stancano mai di imparare e allargare i propri orizzonti e quest’anno sarà arricchito anche con dei webinar realizzati in collaborazione con Fem, il Future Education Modena, il primo EdTech hub in Italia che organizza attività formative, sociali e divulgative (lezioni, laboratori, esperimenti, eventi, corsi professionali) rivolte a bambini, studenti, mondo della scuola, giovani e adulti interessati a sviluppare ed accelerare le proprie competenze per il futuro. I webinar sul Digital Lab saranno tenuti da esperti del settore quali formatori Miur, assistenti di ricerca, neuroscienziati e dottori di ricerca e saranno dedicati a varie tematiche, tra cui le buone pratiche da utilizzare all’interno degli ambienti scolastici per rafforzare l’integrazione tecnologia all’interno della didattica, le neuroscienze e la loro connessione con il mondo dell’apprendimento, il Game Based Learning e molto altro.

Infine Amazon.it ha creato una vetrina, Pornti per la scuola in cui i clienti possono trovare un’ampia selezione di prodotti inclusi zaini e astucci, cancelleria, prodotti di elettronica e molto altro. Oltre allo store arricchito e rinnovato, come ogni anno Amazon.it mette anche a disposizione il sito Adozionilibriscolastici.it che consente di trovare e acquistare tutti i testi adottati e consigliati in ognuna delle classi delle scuole elementari, medie inferiori e superiori d’Italia, pubbliche e private.

