Amazon apre un Air Hub negli Usa: sul piatto 1,5 miliardi di dollari - CorCom

Amazon punta a rafforzare la propria catena logistica e spinge sul trasporto merci aereo. Il colosso dell’e-commerce ha tenuto a battesimo un Air Hub nell’aeroporto di Cincinnati in Kentucky grazie a un investimento di 1,5 miliardi di dollari.

La struttura darà lavoro a oltre 2mila persone fra neo-assunti e personale trasferito da altre sedi. Previsti entro la fine dell’anno circa dodici voli al giorno e nella struttura saranno gestiti milioni di pacchi a settimana. L’hub Usa si estende su un campus di oltre 600 acri, che comprende una rampa per il parcheggio degli aerei, una struttura di parcheggio multilivello e sette edifici, nonché un centro di smistamento robotico da 800mila mq. È progettato per avere una capacità per 100 aerei a marchio Amazon e gestire circa 200 voli al giorno

Si tratta di una pietra miliare per Amazon Air, la compagnia di trasporto aereo lanciata nel 2016, le cui rotte sono gestite da diversi vettori convenzionati. Amazon Air opera in più di 40 aeroporti negli Stati Uniti, ma il terminal dell’aeroporto internazionale di Cincinnati/Northern Kentucky fungerà da nervo centrale della rete di merci a livello nazionale, consentendo ad Amazon di potenziare le consegne giornaliere. “Comunità meravigliose e team diversificati come questo sono il cuore e l’anima delle nostre operazioni”, sottolinea il vicepresidente di Amazon Global Air Sarah Rhoads. “Siamo entusiasti di iniziare a lavorare nel Kentucky settentrionale e siamo entusiasti di impiegare migliaia di persone fantastiche della zona in questa struttura di nuova generazione e altamente sofisticata che collegherà la nostra rete di merci aviotrasportate negli anni a venire”.

“L’Amazon Air Hub presso l’aeroporto internazionale di Cincinnati/Northern Kentucky renderà il Kentucky il leader nazionale indiscusso nel trasporto aereo di merci”, aggiunge il governatore del Kentucky Andy Beshear. “Oltre a creare migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti, questo hub mette il Kentucky al centro della rete di distribuzione statunitense di Amazon. Nei prossimi anni, Amazon Air aiuterà ad attirare più produttori, fornitori di servizi e aziende tecnologiche nel Kentucky che cercano di sfruttare un vantaggio simile della nostra posizione geografica chiave”.

Amazon investe nel Kentucky da molti anni: l’investimento più recente è un laboratorio diagnostico all’avanguardia a Hebron che ha elaborato milioni di test Covid-19 per i dipendenti in prima linea e ha recentemente ampliato la capacità di test per supportare i clienti. Amazon ha creato più di 18.000 posti di lavoro in Kentucky dal 2010 e ha investito oltre 20 miliardi di dollari in tutto lo Stato, sia in infrastrutture che in compensazione per i dipendenti locali. Questi investimenti hanno contribuito con ulteriori 18 miliardi di dollari all’economia del Kentucky e a creare oltre 49.000 posti di lavoro indiretti oltre alle assunzioni dirette di Amazon. Amazon ha anche annunciato a luglio l’impegno ad assumere oltre 100.000 veterani statunitensi e coniugi militari entro il 2024 e si è impegnata a investire oltre 700 milioni di dollari per fornire formazione di aggiornamento a 100.000 dipendenti statunitensi per lavori richiesti negli uffici aziendali, nei centri tecnologici, nell’adempimento centri commerciali, negozi al dettaglio e rete di trasporto, o anche per perseguire percorsi di carriera in settori molto richiesti al di fuori di Amazon.

Amazon ha anche ampliato la sua unità logistica per l’aviazione oltre gli Stati Uniti, aprendo un hub aereo regionale di 20.000 metri quadrati all’aeroporto di Lipsia/Halle in Germania lo scorso novembre.

