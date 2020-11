Amazon diventa "farmacia" online: sfida ai big del settore - CorCom

Amazon battezza la farmacia online sul suo marketplace. Disponibile negli Usa. Pharmacy – questo il nome del servizio – consente di ordinare farmaci e fruire delle consegne a domicilio, dietro prescrizione medica. Secondo gli analisti la mossa di Amazon potrebbe dare una scossa al settore farmaceutico come già avvenuto per altri comparti economici, dai libri ai giocattoli, passando per l’abbigliamento.

Una sfida per le catene come Cvs e Walgreens che, dopo l’annuncio, ne hanno risentito in Borsa.

Amazon fa sapere che i prodotti acquistati su Pharmacy saranno spediti ai clienti in confezioni “discrete”, tramite le quali non sarà possibile identificare la tipologia di farmaco, e che i dati personali non saranno condivise fuori dalla piattaforma per scopi pubblicizzati “senza il consenso esplicito dei consumatori”. Dal servizio restano fuori i farmaci oppioidi.

Vantaggi per i clienti Prime che avranno la consegna garantita in due giorni e la possibilità di accedere a sconti nel caso in cui facciano acquisti senza copertura assicurativa. Inoltre, sempre per questa tipologia di utenti, è prevista anche una scontistica in 50mila farmacie fisiche che si sono che hanno stretto collaborazioni con il colosso di Seattle.

La nuova farmacia si aggiunge al servizio della startup PillPack – Amazon l’aveva acquisita due anni fa per 750 milioni di dollari – per la spedizione automatica di medicinali ai pazienti che necessitavano di consegne programmate. Con il debutto di Pharmacy, PillPack si concentrerà esclusivamente sulle persone con patologie croniche.

