Amazon lancia Business Prime in Italia, l’e-commerce su misura di imprese

Dopo Germania, Uk e Francia, parte anche in Italia Amazon Business Prime, il servizio ecommerce che offre ulteriori vantaggi dedicati alle imprese sugli acquisti effettuati su Amazon.it. Tra i benefit dell’offerta ci sono le consegne Prime in un giorno, illimitate e senza costi aggiuntivi, e la consegna “Oggi” per ordini superiori a 29 euro. Business Prime consente inoltre ai clienti di stabilire politiche per migliorare la conformità degli acquisti e ottimizzare la gestione del budget con Guided Buying. In Italia, Amazon Business serve aziende di tutte le dimensioni, a partire dai liberi professionisti e dalle Pmi fino alle multinazionali appartenenti a una grande varietà di settori, incluso il 15% delle società quotate al Mib, scuole e istituti e università privati.

I nuovi servizi offerti da Amazon Business Prime

A partire da oggi, i clienti di Business Prime nella Penisola potranno selezionare piani ad hoc per ciascun tipo di bisogno commerciale. Vengono innanzitutto introdotte nuove opzioni di consegna: come accennato, con Business Prime ogni utente ha accesso alla consegna illimitata in un giorno, senza costi aggiuntivi e senza richiesta di ordine minimo. Gli utenti, inoltre, hanno accesso alla consegna il giorno stesso per ordini superiori a 29 euro, disponibile in aree idonee. Le funzioni di Guided buying permettono agli amministratori di un account Amazon Business di identificare fornitori e prodotti preferiti e di filtrare specifiche categorie di prodotto. La piattaforma agli acquirenti linee guida durante l’acquisto, aiutando gli imprenditori a ridurre le spese superflue e a migliorare le politiche d’impresa e il rapporto con i fornitori. C’è poi l’accesso alle promozioni Prime Day: gli utenti di Business Prime in Italia possono approfittare di decine di migliaia di offerte esclusive durante il Prime Day.

I costi per l’attivazione della sottoscrizione annuale

Si può diventare clienti Prime per un anno, scegliendo tra quattro opzioni in base al numero di utilizzatori del proprio account business. La prima è la Basic, a un costo di 36 euro all’anno, fino a tre utilizzatori. La seconda, fino a dieci utilizzatori, è la Small, per un prezzo di sottoscrizione di 100 euro all’anno. C’è poi la Medium, a 250 euro per cento utilizzatori e infine l’Unlimited, a 2000 euro all’anno con – come suggerito dal nome – utilizzatori illimitati. Tutti i prezzi dichiarati sono Iva esclusa

“Con Business Prime ci impegniamo a offrire ai nostri clienti la possibilità di ottenere il massimo dalla scelta e dall’esperienza di acquisto di Amazon Business”, dichiara in una nota Gerardo Di Filippo, Head of Amazon Business It. “Raccogliendo i feedback dei nostri clienti siamo entusiasti di introdurre, con l’iscrizione a Prime, nuovi vantaggi utili in ottica business, e che aggiungono nuove funzionalità per rendere la vita più facile alle aziende di diversi settori e dimensioni. Il nostro obiettivo è supportarle nel promuovere una maggiore trasparenza nei processi di acquisto, riducendo allo stesso tempo i costi”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA