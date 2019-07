Amazon Prime Day, è nuovo record: venduti oltre 175 milioni di prodotti

Il Prime Day si conferma ancora una volta il più grande evento di shopping globale nella storia di Amazon, con oltre un milione di offerte in tutto il mondo disponibili in esclusiva per i clienti Amazon Prime. Durante i due giorni di sconti, il 15 e 16 luglio, le vendite hanno superato quelle registrate da Black Friday e Cyber Monday messi insieme. I clienti Prime hanno acquistato oltre 175 milioni di prodotti (erano 100 milioni nel 2018, quando però c’erano a disposizione 36 ore di sconti), risparmiando oltre un miliardo di dollari. A livello globale sono stati spediti milioni di prodotti in un giorno o ancora più velocemente grazie ai programmi Consegna in un giorno senza costi aggiuntivi, Consegna Oggi senza costi aggiuntivi o Prime Now, rendendo il Prime Day di quest’anno il più rapido di sempre. I clienti Prime in 18 paesi hanno acquistato il doppio rispetto al numero del primo Prime Day cinque anni fa. Il 15 luglio Amazon ha dato il benvenuto a più nuovi clienti Prime rispetto a qualsiasi altro giorno precedente, e quasi altrettanti il 16 luglio, rendendo questi due giorni i migliori di sempre per numero di nuove iscrizioni.

Tra gli acquisti, si è registrato un grande interesse nei confronti dei prodotti per la Smart home: durante questo Prime Day, i clienti hanno acquistato il doppio dei dispositivi Ring e Blink rispetto al Prime Day dello scorso anno, e si è assistito al più grande evento di sempre per i dispositivi Alexa dotati di schermo, come Echo Show ed Echo Show 5. Amazon ha vissuto anche il miglior Prime Day di sempre per i tablet Fire e per gli e-reader Kindle.

“Vogliamo ringraziare i clienti Prime di tutto il mondo”, dichiara in una nota Jeff Bezos, fondatore e Ceo di Amazon. “I clienti di tutto il mondo hanno acquistato milioni di dispositivi con integrazione Alexa, hanno risparmiato decine di milioni dollari acquistando prodotti nei supermercati Whole Foods e hanno acquistato prodotti per oltre due miliardi di dollari dalle piccole e medie imprese. Un enorme ringraziamento ai dipendenti Amazon di tutto il mondo che hanno reso questo evento possibile per i nostri clienti”.

In Italia, i clienti hanno risparmiato più di 25 milioni di euro. Un numero record di clienti Prime ha fatto acquisti durante il Prime Day su Amazon.it rispetto a qualsiasi precedente evento di shopping. Tra i dispositivi Amazon più venduti su Amazon.it ci sono Echo Dot e Fire TV Stick Basic Edition. Le categorie in cui i clienti Prime in Italia hanno effettuato maggiori acquisti sono hardware di informatica, tè, caffè e bevande e prodotti per la cura della casa, accessori per cellulari e arredamento e fai da te. Non mancano le curiosità legate ai record di acquisti: i clienti italiani hanno comprato abbastanza confezioni da 48 rotoli di carta igienica soffice e trapuntata Scottonelle da coprire la distanza tra Milano e Seattle, un numero sufficiente di capsule di caffè da poterne offrire almeno uno a tutti gli abitanti della Toscana e della Sardegna e tanti Philips Smart Tv Oled 4K Uhd 55” e Samsung Smart Tv 4K Uhd 55″ da coprire la superficie di oltre 12 campi da tennis.

“I clienti Prime in Italia hanno usufruito di migliaia di offerte locali in diverse categorie come dispositivi, tè, caffè e bevande e prodotti per la cura della casa”, spiega Mariangela Marseglia, Country Manager Amazon Italia e Spagna. “I clienti Prime in Italia hanno risparmiato oltre 25 milioni di Euro durante il Prime Day, rendendo così il Prime Day 2019 il più grande evento di shopping nella storia di Amazon Italia”.

Ottimi naturalmente anche i risultati per i partner commerciali, per lo più piccole e medie imprese che, a livello globale, hanno generato due miliardi di dollari di vendite in questo Prime Day, rendendolo il più grande evento di shopping di Amazon per i partner commerciali.

