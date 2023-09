Amazon, salari al rialzo per magazzinieri e trasportatori. E piano “natalizio” da 250mila assunzioni

Amazon assumerà 250mila persone negli Usa per le feste di Natale. Lo annuncia l’azienda stessa in un post sul blog specificando che grazie a un investimento da 1,3 miliardi di dollari aumenterà la retribuzione media per i dipendenti del magazzino e dei trasporti da 19 dollari a oltre 20,50 dollari l’ora.

Come saranno strutturate le nuove assunzioni

I 250mila nuovi lavoratori saranno assunti a tempo pieno e part time, un aumento del 67% rispetto allo scorso anno. “Le festività natalizie sono sempre un momento speciale per Amazon e siamo entusiasti di assumere altre 250mila persone quest’anno per aiutare a servire i clienti in tutto il paese”, dice John Felton, vicepresidente senior di Worldwide Operations di Amazon. Lo scorso anno furono assunte 150.000 persone per le vacanze.

In aumento i centri logistici

Per Amazon sono disponibili più posti di lavoro perché quest’anno ha aperto oltre 50 nuovi centri logistici, stazioni di consegna e siti di consegna in giornata negli Stati Uniti. Anche altri rivenditori hanno annunciato i loro programmi per le vacanze questa settimana, fra cui Target e Macy’s (proprietaria dei grandi magazzini Macy’s e Bloomingdale’s).

La battaglia sui salari

Amazon ha gradualmente aumentato la retribuzione iniziale media per la propria forza lavoro negli ultimi anni in un contesto di crescenti tensioni sul lavoro. I magazzinieri e gli addetti alle consegne hanno adottato misure per organizzarsi in diverse strutture, mentre avvocati e gruppi di pressione hanno criticato, tra le altre cose, il record di infortuni nei magazzini. Con l’ultimo aumento salariale, alcune sedi offriranno ai dipendenti fino a 28 dollari l’ora, ha annunciato ancora Amazon.

Amazon, che è il secondo datore di lavoro negli Stati Uniti dietro Walmart, contava circa 1,46 milioni di dipendenti a livello globale alla fine del secondo trimestre.

