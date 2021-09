Amazon, maxi piano di assunzioni negli Usa: 125mila nuovi posti di lavoro - CorCom

Amazon lancia negli sa un maxi piano di assunzioni. Il colosso dell’e-commerce assumerà 125mila persone da inserire negli hub in centinaia di città e paesi degli Stati Uniti. Le ultime opportunità di lavoro a tempo pieno e part-time si aggiungono ai 40.000 posti di lavoro aziendali e tecnologici annunciati all’inizio di questo mese.

Le assunzioni per i nuovi ruoli sono già in corso e i bonus d’ingresso fino a 3.000 dollari sono disponibili in località selezionate.

Si cercano soprattutto addetti allo smistamento e driver che avranno un salario medio iniziale di più di 18 dollari all’ora e fino a 22,50 dollari all’ora in alcune località. Al salario di aggiungono alcuni benefit che valgono altri 3,50 dollari all’ora come l’assicurazione sanitaria e fino a 20 settimane di congedo parentale pagato.

Amazon mette a disposizione anche il suo programma Career Choice, grazie al quale l’azienda pagherà l’intera retta del college per i suoi dipendenti di prima linea. Il programma fa parte di un investimento di 1,2 miliardi di dollari per espandere l’istruzione e la formazione delle competenze per la sua forza lavoro negli Stati Uniti.

L’azienda, che ha aperto oltre 250 hub e stazioni di consegna negli Usa prevede inoltre di aprire più di 100 edifici entri fine settembre. Dall’inizio della pandemia, Amazon ha assunto più di 450mila persone negli Stati Uniti per soddisfare il significativo aumento della domanda.

A Milano 200 assunzioni

Anche in Italia Amazon si amplia e annuncia l’apertura di oltre 200 nuove posizioni corporate per la sede di Milano, situata nel quartiere di Porta Nuova, dove i dipendenti a tempo indeterminato oggi sono piu’ di 1200. Le nuove posizioni spaziano tra i settori ingegneristico, legale, finanziario, del marketing e delle vendite. Con un totale di 12.500 dipendenti in Italia, spiega una nota, Amazon ha già raggiunto l’obiettivo di fine 2021 di 3.000 nuove assunzioni a tempo indeterminato.

“Siamo orgogliosi di annunciare la ricerca di nuovi talenti che entreranno nei nostri team basati a Milano e ci supporteranno nel nostro lavoro quotidiano di innovare per conto dei clienti”, ha affermato Mariangela Marseglia, Vice President e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. “Puntiamo ad essere il miglior datore di lavoro del mondo, offrendo stipendi tra i piu’ alti del settore, training e possibilita’ di carriera in un ambiente di lavoro inclusivo, sicuro e moderno”. Amazon espande inoltre il proprio ufficio corporate, con 3 piani aggiuntivi dell’edificio di Viale Monte Grappa.

Per saperne di più sui 200 profili richiesti nella sede corporate Amazon di Milano, gli interessati possono partecipare all’edizione italiana dell’Amazon Career Day il 16 settembre, a partire dalle 10:30 in diretta live streaming. Dalla società fanno sapere che “si tratta di uno dei più grandi eventi virtuali di recruiting a livello europeo rivolto a tutti coloro che cercano lavoro, sia in Amazon o altrove”. La società “offre inoltre circa 300 sessioni di Career Coaching individuale. Chi si registrerà su amazoncareerday.com e seguirà l’evento del 16 settembre potrà inoltre ascoltare i consigli di manager Amazon”

