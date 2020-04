Assocalzaturifici, scommessa online per il made in Italy. Via alla piattaforma BDroppy

Il made in Italy calzaturiero sbarca online. E’ l’obiettivo della partnership fra Assocalzaturifici e Brandsdistribution per il lancio della piattaforma multicanale BDroppy, grazie alla quale i marchi calzaturieri potranno raggiungere, fa sapere una nota “migliaia di dropshipper per vendere i propri prodotti a milioni di consumatori in oltre 50 paesi, dall’America all’Inghilterra, dalla Germania alla Spagna”.

Una platea grande 50 Paesi

L’obiettivo è mettere a disposizione di marchi e rivenditori il knowhow di Brandsdistribution, azienda di dropshipping che sul mercato worldwide può contare su 450.000 rivenditori, 1,2 milioni di visualizzazioni all’anno, oltre 100 milioni di euro di vendite realizzate, costumer care in otto lingue.

Per Siro Badon, Presidente Assocalzaturifici “in questo momento segnato dall’emergenza epidemiologica Covid-19, la collaborazione può rappresentare una concreta opportunità per le molte nostre imprese. La partnership consentirà ai nostri marchi Made in Italy di vendere direttamente i prodotti ottimizzando al massimo gli investimenti pubblicitari e di marketing sfruttando il volano di una piattaforma consolidata. Il presente del nostro settore e del made in Italy passa inevitabilmente dalle nuove piattaforme. Inoltre questa risorsa tecnologica può aiutare a smaltire gli stock in giacenza che in questo periodo si sono accumulati in maniera più consistente”.

“Quando abbiamo lanciato BDroppy – dichiara Carlo Tafuri, COO di Brandsdistribution – il nostro intento era quello di offrire a marchi e rivenditori un aiuto concreto per ampliare i propri confini, approdando su una piattaforma worldwide. Chi sceglie BDroppy può iniziare a vendere on line in tutto il mondo molto velocemente, senza investimenti di marketing, potendo contare sul database, sull’esperienza e sul lavoro quotidiano della nostra azienda.

