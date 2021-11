Black Friday, Amazon anticipa i tempi e ospita a Roma le pmi italiane - CorCom

Una settimana di vendite superscontate in anticipo sui tempi: Amazon dà il via oggi al Black Friday e l’iniziativa si protrarrà fino al 18 novembre. Nella vetrina dedicata www.amazon.it/blackfriday offerte e sconti speciali su prodotti fashion, beauty, per la casa, giocattoli, elettronica, dispositivi Amazon. I clienti possono anche supportare concretamente le Pmi grazie a centinaia di offerte su articoli di produttori indipendenti e artigiani, disponibili per tutto il periodo delle feste nella vetrina Pmi, in quella made in Italy dedicata alle eccellenze del nostro Paese, nella vetrina Amazon Launchpad dedicata ai prodotti delle startup innovative e in quella Handmade in cui sono disponibili prodotti fatti a mano e personalizzabili. I clienti possono inoltre scoprire le offerte in anteprima anche sulla shopping app di Amazon o semplicemente chiedendo: “Alexa, quali sono le offerte per me?”.

“Siamo fieri di poter supportare, ancora una volta, i nostri clienti con sconti speciali in anticipo sul periodo natalizio, offrendo loro la possibilità di scegliere anche tra i prodotti di migliaia di piccole e medie imprese”, sottolinea Dave Clark, ceo global di Amazon Consumer. “I nostri clienti possono così giocare d’anticipo sulla lista dei regali, godendosi poi tutta la magia del periodo delle feste. Ci tengo anche a ringraziare il nostro incredibile team global per tutto quello che fa ogni giorno, sostenendosi a vicenda e supportando al meglio i nostri clienti. Non potrei essere più orgoglioso di lavorare con tutti voi”.

L’azienda annuncia inoltre Amazon Made in Italy Rooftop, un evento che andrà in scena alla Lanterna di Roma, il prossimo 24 novembre dalle 14:30 alle 20. La cupola in vetro e acciaio firmata dallo studio del celebre architetto romano Massimiliano Fuksas, si trasformerà, per un’intera giornata, nel palcoscenico privilegiato delle eccellenze del Made in Italy. Per questa speciale occasione, i clienti potranno lasciarsi ispirare da tante idee regalo per il Natale 2021 e scoprire le storie di 15 piccole e medie imprese dei settori food, beverage, beauty e design che, grazie ad Amazon, sono riuscite a far conoscere i propri prodotti in tutto il mondo. L’evento sarà aperto anche alle aziende che desiderano esplorare nuove opportunità di business e che potranno qui avvalersi della consulenza gratuita di un account manager di Amazon, pronto a illustrare le potenzialità della vetrina Made in Italy, della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione.

Italiani black friday addicted: 270 euro di budget, smartphone e console i prodotti più ricercati

Idealo ha realizzato un’indagine sul Black Friday da cui emerge che l’Italia è il Paese europeo più interessato e preparato al “venerdì nero”, con un budget medio ipotizzato di spesa pari a 273 euro. Il 65,6% degli acquirenti online italiani dice di essere interessato ad acquistare un prodotto durante il prossimo Black Friday contro il 55,7% degli spagnoli, il 49,8% dei tedeschi, il 44,4% degli austriaci e il 36,6% dei francesi. Più della metà dei consumatori italiani online (il 58,2%) ha dichiarato di aver acquistato un prodotto online durante il Black Friday 2020 e, tra questi, la maggior parte sono giovani. Tra gli utenti tra 18 e 24 anni, sia uomini che donne, la percentuale è infatti pari al 66,3%.

I prodotti di elettronica sono in pole position. Se in generale gli smartphone Android sono i più cercati online, in occasione del Black Friday e Cyber Monday sono i prodotti Apple a registrare un picco di interesse: durante lo scorso Black Friday, ad esempio, le ricerche online di prodotti Android sono state solo di poco superiori rispetto a quelli iOS, +24,6% contro una media di oltre il +71,1% . Anche le console di gioco sono tra i prodotti più “attesi” : l’interesse online verso questi prodotti, infatti, è aumentato del +50,4% nell’ultima settimana ed in particolare è la Microsoft Xbox Series X ad essere la più cercata, con un boom di interesse del +334,2%. Segue la Sony PlayStation 4 (PS4) Slim che fa registrare una crescita di interesse del +125,0%.

@RIPRODUZIONE RISERVATA