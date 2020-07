Brand italiani alla conquista della Cina: via al marketplace Ice-JD.com

Nuovo progetto di collaborazione fra Ice e JD.com, secondo maggior e-tailer B2C cinese: con “Italy national pavilion” si pongono le basi per incrementare la presenza di aziende e brand italiani in Cina, attraverso un accordo diretto ed esclusivo di cooperazione e il finanziamento ad hoc da parte di Ice di un marketplace digitale customizzato e di una campagna pubblicitaria e di comunicazione prolungata.

L’intesa, raggiunta con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si propone in particolare di promuovere l’utilizzo dei canali di e-commerce transnazionali per potenziare la presenza di prodotti italiani nel mercato cinese, attraverso la creazione un Padiglione nazionale – “Italy national Pavilion”, appunto – sulle piattaforme JD per il crossborder (global.jd.com) e il general trade (JD.com).

L’accordo è stato presentato nel corso di un webinar dedicato, alla presenza di Carlo Ferro, Presidente Ice, e Luca Ferrari, Ambasciatore d’Italia in Cina, cui hanno fatto seguito gli interventi di Lester Liu, direttore generale di JD Retail-Fmcg che ha presentato il marketplace JingDong, di Gianpaolo Bruno, direttore di Ice Pechino e coordinatore degli uffici Ice in Cina, e di Kevin Li, Ceo Wise Partners per la presentazione tecnica del service provider. Le conclusioni sono state tratte da Roberto Luongo, direttore generale di Ice.

JD.com è la piattaforma di e-commerce one-stop leader in Cina, che offre ad oltre 387 milioni di clienti attivi accesso diretto a una gamma di prodotti di alta qualità dei più importanti brand nazionali ed internazionali. Questi sfruttano il canale e-commerce cinese, avvalendosi della rete messa in campo da JD Logistics: oltre 700 magazzini di stoccaggio, sofisticate tecnologie per la gestione di ordini e magazzino e capacità di servire il 99% della popolazione cinese e di consegnare il 90% degli ordini nello stesso giorno o il giorno successivo.

L’intesa prevede il ricorso al partner certificato Shangai Wisepartners e-commerce Co. Ltd., il quale, in collaborazione con JD e sotto il coordinamento di Ice, si occuperà della creazione del padiglione dedicato al made in Italy e dei suoi contenuti, ottimizzando l’esperienza utente sulla base dell’analisi dei dati dei consumatori in suo possesso. Wisepartners fornirà a ciascuna azienda una serie di servizi: dalla creazione di una “brand page” e della vetrina virtuale sui marketplace “Italy National Pavilion” (general trade) e “Italy Overseas National Pavilion” (cross-border), con una gestione di massimo 40 prodotti, al servizio di mediazione culturale, in modo tale da assicurare l’aderenza del prodotto e del suo prezzo, al modello culturale, alla stagionalità e ai canoni estetici cinesi. Le aziende presenti nel Pavilion inoltre beneficeranno delle campagne di advertising digitale tematiche finanziate da Ice, volte a generare traffico sul padiglione raccontando ciò che rende uniche le aziende italiane ed i loro prodotti.

La partecipazione all’iniziativa, che è limitata a un massimo di 200 imprese, prevede un investimento iniziale, per il primo anno, di 17mila euro, di cui 6mila a carico del contributo tecnico di Ice e circa 11mila investite dalle aziende partecipanti, più una commissione sul venduto variabile tra il 12 e il 15% sulla base della categoria di prodotto.

@RIPRODUZIONE RISERVATA