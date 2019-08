Comprare i mobili online? Ecco il “salotto virtuale” di Amazon

Un vero e proprio salotto virtuale completamente personalizzabile, per riprodurre in digitale l’ambiente domestico e aggiungere o togliere elementi di arredamento a proprio piacimento, dai mobili al colore delle pareti fino agli accessori e agli oggetti decorativi. Una volta salvata l’ipotesi che l’utente preferisce, potrà salvare il file e condividerlo con la famiglia o con gli amici per avere i loro pareri prima di finalizzare l’acquisto. E’ Amazon Showroom, una nuova funzionalità introdotta oggi dal gigante dell’e-commerce, che mette a disposizione degli utenti una serie di prodotti come lampade da terra, poltrone e divani, quadri artistici da parete, tappeti e tavolini di diversi stili.

Per cambiare l’arredamento della stanza a proprio piacimento basta cliccare su pareti e pavimenti per personalizzarne il colore in base alle proprie preferenze, mentre cliccando su un articolo nello showroom gli utenti possono scegliere tra tre possibilità: visualizzare i dettagli del prodotto, sostituirlo oppure visualizzare un elenco di tutti gli articoli posizionati nella stanza, che possono essere aggiunti al carrello uno alla volta o in gruppo.

“Showroom” si affianca ad altre funzionalità innovative recentemente introdotte da Amazon, come “Discover” e “AR View”: la prima fornisce agli utenti suggerimenti in materia di arredamento, mentre la seconda consente di proiettare e posizionare un’immagine tridimensionale del mobile selezionato all’interno della propria abitazione attraverso lo smartphone.

