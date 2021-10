E-commerce, 30 brand italiani pronti a sbarcare sul LazMall di Singapore - CorCom

Portare entro fine anno oltre 30 brand italiani in LazMall Singapore, il marketplace della piattaforma Lazada (controllata da Alibaba) leader nel Sud est asiatico. Questo il primo obiettivo dell’accordo siglato dalla Camera di Commercio Italiana a Singapore (Iccs – Italian Chamber of Commerce in Singapore) con l’operatore e-commerce. L’accordo prevede l’avvio di una partnership esclusiva della durata iniziale di un anno in cui la Iccs potrà introdurre marchi del Made in Italy – con focus su settore moda, salute e bellezza – e società di beni e servizi italiani nel canale di vendita online LazMall in un mercato il cui valore è stimato a 300 miliardi di dollari nel 2025.

“Nel corso del 2020 nel Sud Est Asiatico sono stati registrati 40 milioni di nuovi utenti online, portando a 400 milioni il totale degli internet users nella Regione – sottolinea Giacomo Marabiso, Managing Director di Iccs-. Quando parliamo di digital consumer pensiamo subito alle attivita’ dei marketplace, ma è importante ricordare che l’internet economy offre anche altre opportunita’ come Healthech, Edtech e servizi finanziari. Questi settori hanno avuto una forte spinta durante la pandemia ma sono destinati a crescere in futuro, soprattutto nell’Area del Sud Est Asiatico. La partnership con Lazada consolida la collaborazione in atto nell’ambito del progetto multisettoriale “Italian Gallery SG” ed offre un’ulteriore opportunita’ per il Made in Italy a Singapore”.

Nell’ambito della partnership Iccs organizzerà, inoltre, fino a 4 sezioni di pitching con cadenza trimestrale con i marchi italiani interessati ad espandersi nel Sud Est asiatico garantendo un servizio di supporto completo dagli aspetti logistici e doganali alla fase di promozione e vendita online fino alla consegna al cliente finale.

“Gli acquirenti locali hanno una passione per i marchi e le etichette italiane e siamo felici di lavorare con la Camera di Commercio Italiana a Singapore per far crescere e sostenere nuovi marchi del Made in Italy a Singapore e in tutto il Sud-Est asiatico, potendo contare sulla potenza del nostro ecosistema LazMall, così come sul segmento di lusso premium con il nostro nuovo canale LazMall Prestige”, sottolinea Carey Chong, Chief Operating Officer di Lazada Singapore.

Lazada e Iccs forniranno il supporto operativo nel percorso di onboarding dei nuovi marchi e distributori, compreso un periodo di formazione e incubazione delle nuove realtà. Tra i servizi specifici offerti da Lazada nell’ambito dell’accordo figurano attività di supporto per il marketing e la comunicazione, modalità di accesso a LazMall Prestige per qualificati marchi di lusso italiano e merchandising tematico.

