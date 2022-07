E-commerce: Amazon, eBay e Booking sul podio italiano

Amazon, eBay, Booking.com, Subito.it, Trenitalia, Leroy Merlin, TicketOne, Mediaworld, Decathlon, UniEuro. E’ questa la top ten dei siti di e-commerce più popolari in Italia: lo afferma il nuovo Ranking e-commerce stilato da Casaleggio Associati, che monitora ogni mese oltre 1.000 brand che vendono online in Italia con maggiore successo.

L’e-commerce, fa notare Casaleggio, è l’unico settore che ha mantenuto una crescita a due cifre negli ultimi 15 anni (con tre sole eccezioni) e il 2021 ha visto un’impennata del 33%, arrivando a quota 64 miliardi di euro di fatturato.

Nel turismo la crescita maggiore

Il nuovo aggiornamento della classifica di luglio 2022 mostra alcune interessanti novità. Suddividendo i settori di appartenenza della top 100 dei siti di e-commerce più popolari nell’estate 2022, il 19% fa parte del turismo, il 18% del tempo libero e il 17% moda. Sono però i marketplace a guidare la classifica con 3 brand nelle prime 4 posizioni. La crescita maggiore durante l’ultimo mese è naturalmente stata del turismo, principalmente a discapito degli operatori che fanno parte di salute e alimentare che sono usciti dalla Top 100. I siti che hanno scalato più posizioni durante l’ultimo mese sono stati: Ticketmaster, Wish, Monclick, Msc Crociere e Microsoft.

I top 3 di ogni categoria

I principali siti per ogni categoria e-commerce:

Turismo 1) Booking.com 2) Trenitalia 3) Ryanair; Tempo Libero 1) Leroy Merlin 2) TicketOne 3) Decathlon; Moda 1) Zalando 2) Shein 3) Vinted; Elettronica 1) Mediaworld 2) Unieuro 3) Samsung; Marketplace 1) Amazon 2) eBay 3) Subito.it; Editoria 1) Ibs 2) Feltrinelli 3) Mondadori Store; Salute Bellezza 1) Efarma 2) Notino 3) Farmae; Casa 1) Ikea 2) Mondo Convenienza 3) Obi; Alimentare 1) Just Eat 2) Deliveroo 3) Esselunga; Assicurazioni 1) Prima 2) Allianz Direct 3) Conte; Auto 1) Auto-Doc 2) Norauto 3) Auto Hero.

L’indagine Idealo: elettronica il comparto più “gettonato”

E intanto, il nuovo “Report annuale sull’e-commerce italiano” pubblicato da idealo, portale internazionale di comparazione prezzi, mette in luce altri aspetti del mondo degli acquisti online. Secondo l’indagine, quasi 9 consumatori su 10 acquistano online almeno una volta al mese. Una platea sempre più nutrita se pensiamo che gli italiani digitalizzati sono arrivati quasi a quota 51 milioni, ovvero l’84% della popolazione.

Secondo il nuovo report, dunque, l’87% degli acquirenti digitali italiani effettua, in media, almeno un acquisto online al mese, un valore più alto di 2 punti percentuali rispetto a quello rilevato lo scorso anno. Ma cosa si acquista online in Italia? Elettronica (54%), moda & accessori (48%) e prodotti per la bellezza & profumi (37%) sono le tipologie di prodotto più acquistate online dagli italiani. A seguire, scarpe & sneakers (32%), medicine & prodotti per la salute (28%), giocattoli & gaming (27%) e mangiare & bere (21%).

I prodotti più desiderati in Italia: vince l’iPhone 12

Negli ultimi 12 mesi i consumatori digitali hanno cercato e confrontato principalmente i prezzi di smartphone e di prodotti legati all‘elettronica di consumo. Rispetto alla classifica del 2020, non c’è più spazio per i disinfettanti, la cui esplosione di popolarità aveva rappresentato un importante indice di cambiamento delle abitudini di acquisto a seguito della pandemia da Covid-19.

Sette dei 10 prodotti più desiderati in Italia nel corso dell’ultimo anno sono smartphone, e 6 di questi sono marchiati Apple. In dettaglio, la top ten dei prodotti più ambiti si compone di: Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 mini, Apple iPhone 11, Apple iPhone 12 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Sony Playstation 5 (PS5), Saucony Jazz Original Vintage (sneakers), Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 13 e DJI Mini 2 (drone).

Cresce la frequenza d’acquisto

Grazie ai dati della nuova ricerca, è possibile stimare la frequenza degli acquisti effettuati sul web dai consumatori, che possono essere divisi in: intensivi (26%, almeno una volta a settimana), abituali (61%, almeno una volta al mese) e sporadici (13%, una volta ogni trimestre o meno). La pandemia di Covid-19 ha spinto il 54% degli italiani a comprare di più online rispetto a prima. Il 44% del campione ha continuato con lo stesso ritmo di prima mentre solo il 2% ha acquistato di meno tramite il commercio elettronico.

Il ritratto del consumatore digitale italiano

L’analisi dei dati demografici, delle preferenze e delle abitudini di comparazione online, consente di creare il profilo demografico del consumatore digitale italiano. In tutti i paesi in cui è presente idealo, la maggior parte delle ricerche online nel corso del 2021 è stata effettuata da uomini. Per quanto riguarda l’Italia, il loro peso è stato pari al 62% mentre quello delle donne si è attestato al 38%.

Un altro aspetto interessante è quello relativo alle fasce d’età. In Italia, i consumatori tra i 35 e i 44 anni sono quelli predominanti e rappresentano il 24% del totale, seguiti dai 25-34enni (23%) e dai 45-54enni (19%). Da segnalare, però, come gli under-24 maggiorenni rappresentino circa un sesto degli utenti di idealo Italia, con un importante +41% in più rispetto all’anno precedente.

