E-commerce, asse Zalando-Poste Italiane

Asse Zalando-Poste Italiane. L’accordo mira a rendere più facili le spedizioni di reso per tutti i clienti in Italia. A partire da oggi, chi acquista su Zalando.it e vuole restituire uno o più prodotti, può rivolgersi a uno degli oltre 12.000 uffici postali abilitati distribuiti su tutto il territorio nazionale o a un punto della rete Punto Poste, composta da oltre 3.000 tabaccai ed esercizi commerciali convenzionati e 350 locker.

Come evidenzia uno studio condotto da Netcomm, sette e-shopper italiani su dieci considerano la facilità di reso un fattore chiave per acquistare online: Zalando aggiunge quindi questa opzione a quella già disponibile che prevede il ritiro degli articoli in reso da parte del corriere presso l’indirizzo preferito dal cliente. L’azienda è alla continua ricerca di soluzioni per ridurre le barriere allo shopping online e creare un’esperienza unica per i propri clienti, adattandosi a stili di vita diversi e sempre più dinamici.

Con questa nuova opzione di reso, che ha raggiunto un tasso di adozione medio superiore al 50% nei mercati in cui viene offerta insieme ad altri metodi, i clienti Zalando possono decidere come e quando restituire i loro prodotti in base alle loro esigenze: per esempio durante il tragitto verso l’ufficio, mentre rientrano a casa la sera o il sabato.

“Siamo entusiasti di questa partnership con un operatore così importante come Poste Italiane – dice Riccardo Vola, Director Southern Europe and Gift Cards di Zalando – Come evolvono i desideri dei nostri clienti, così dobbiamo farlo anche noi; a Zalando vediamo i nostri clienti non solo come shopper online, ma come individui con una vita privata e professionale piena di impegni e con priorità in continua evoluzione. Offrendo questa soluzione aggiuntiva e flessibile per la gestione dei resi, compiamo un altro passo avanti nel portare il camerino di prova nelle case dei nostri clienti italiani, nell’ottica ultima di diventare il punto di partenza per la moda (il cosiddetto Starting Point for Fashion)”.

