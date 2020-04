E-commerce, assist di Nexi e Italiaonline alle imprese italiane

Nexi e Italiaonline fanno asse sull’e-commerce. L’accordo prevede che XPay, il gateway di pagamento della paytech, sia integrato nella piattaforma e-commerce di Italiaonline. Da oggi, le imprese italiane che scelgono di utilizzare Italiaonline per creare il proprio e-store avranno a disposizione anche la soluzione di Nexi che permette di accettare pagamenti in modo facile, veloce, sicuro.

“La partnership tra Nexi e Italiaonline ha l’obiettivo di agevolare i merchant, soprattutto i più piccoli, ad entrare nel mondo del commercio elettronico con un pacchetto chiavi in mano, comprensivo di sito, ottimizzazione sui motori di ricerca, logistica e naturalmente pagamento – spiega Dirk Pinamonti, Head of e-commerce di Nexi – In un periodo come quello attuale, contraddistinto da meno acquisti nei negozi fisici e da una forte crescita dell’ecommerce, questa partnership assume ancora maggiore importanza: gli ultimi dati diramati da Nielsen testimoniano infatti una crescita del 97% del commercio elettronico, con un aumento dell’82,3% delle vendite online di prodotti di largo consumo”.

La piattaforma di Italiaonline offre la possibilità di gestire il carrello del proprio sito web, gli ordini, le spedizioni, gli strumenti di marketing e i pagamenti. L’integrazione di XPay consentirà, a chi sceglie Italiaonline, di dotarsi del gateway targato Nexi che garantisce un’esperienza di pagamento intuitiva, ottimizzata su tutti i canali, integrabile con il social commerce, adeguata ai protocolli 3D Secure 2.0 e dotata di un back-office semplice, completo e integrabile con i propri gestionali.

“Le potenzialità dei canali online sono enormi, ma ancora poco sfruttate dalle piccole e medie imprese italiane, che, rappresentando il 92% delle aziende sul territorio, sono il motore dell’economia italiana – evidenzia Andrea Chiapponi, Chief Marketing Officer di Italiaonline – Di esse, tuttavia, solo il 10% dispone oggi di un sito di e-commerce. Italiaonline è da tempo partner del percorso di digitalizzazione delle imprese del nostro Paese e l’alleanza con Nexi è un ulteriore importante passo in questa direzione. L’integrazione di un sistema di pagamento semplice ma soprattutto sicuro come quello di Nexi nei nostri siti di e-commerce dimostra, ancora una volta, il nostro impegno a supportare le imprese nella crescita digitale, imprescindibile per rispondere ai bisogni dei loro clienti, soprattutto in uno scenario come quello odierno”.

