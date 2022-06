E-commerce B2B: asse Co.Mark-Alibaba a supporto delle Pmi

Co.Mark (società di Tinexta group), società attiva nella consulenza per lo sviluppo sales & marketing, digital e innovation, annuncia la sigla della collaborazione con Alibaba.com, piattaforma di e-commerce B2B, rafforzando il proprio ruolo di partner strategico delle pmi all’interno dell’ecosistema dell’export digitale. La nuova partnership fornirà alle piccole e medie imprese italiane un supporto strategico per il posizionamento e la vendita dei propri prodotti sul marketplace B2B, con 26 milioni di buyer attivi in più di 190 paesi, 40 settori produttivi e 5.900 categorie merceologiche.

Attraverso la collaborazione, Co.Mark Digital (business unit di Co.Mark e Queryo) affiancherà nello sviluppo export le imprese più inclini all’internazionalizzazione e alla digitalizzazione anche tramite la piattaforma Alibaba.com.

Supportare il percorso di export

“La partnership con Co.Mark ci consente di avere un referente sul territorio con ventennale esperienza nell’aiutare aziende di varie dimensioni e diversi settori nel grande mondo del B2B. Abbiamo quindi il comune obiettivo di supportare le dinamiche imprese italiane nel loro percorso di export, all’insegna della digitalizzazione e dell’omnicanalità”, commenta Luca Curtarelli, country manager Alibaba.com Italia, Spagna e Portogallo.

Co.Mark, a seguito della crescente necessità delle imprese in termini di accelerazione digitale, ha ritenuto strategico ampliare i servizi di digital marketing per la generazione di nuove opportunità commerciali all’estero: “Attraverso la sinergia con Alibaba.com l’obiettivo è ampliare il nostro valore aggiunto per le imprese affiancandole nel loro processo di internazionalizzazione, non solo tramite canali e modalità tradizionali ma anche digitali, in ottica omnichannel. La partnership si tradurrà in operatività tramite un team dedicato composto da digital specialist e da export manager, che supporteranno i clienti nella gestione della piattaforma e nell’identificazione e selezione di opportunità di business all’estero”, conclude Marco Sanfilippo, amministratore delegato di Co.Mark.

