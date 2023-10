E-commerce, come si progetta l’offerta per scalare il business online

Nel loro percorso di digitalizzazione, le piccole e medie imprese europee vorrebbero avere un supporto in aree come la supply chain, l’Iva, la conformità fiscale e le competenze digitali, soprattutto nel momento in cui intendono scalare la loro attività aprendo un sito di e-commerce. È quanto emerge da un’indagine condotta da Amazon su un campione di 2.500 titolari di pmi in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito.

Il 73% degli intervistati ha affermato che, quando si tratta di scalare la propria attività, trarrebbero il massimo beneficio da indicazioni su come utilizzare al meglio la rete logistica (73%) e da un’assistenza sugli adempimenti Iva e fiscali (70%).

Le pmi vogliono crescere con l’e-commerce

Il commercio elettronico è stato specificamente indicato dagli intervistati come un vantaggio per le pmi, in quanto permette di essere sempre operativi (45%), offre la possibilità di vendere da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (44%) e consente di raggiungere un più ampio bacino di clienti (44%).

WHITEPAPER Droni e space economy: cosa dice il mercato? E cosa dice la legge? Hybrid cloud Virtualizzazione

Tuttavia, il 70% dei proprietari di piccole e medie imprese in Europa non è sicuro di riuscire a scalare le proprie attività online, nonostante riconosca il valore e il potenziale di crescita della digitalizzazione delle proprie attività.

I proprietari delle pmi dedicano in media 10 ore alla settimana (65 giorni l’anno) a studiare come gestire un maggior numero di vendite online e sono particolarmente interessati a saperne di più sulle catene di approvvigionamento, le opzioni di consegna e la logistica, nonché la regolamentazione, rivela la ricerca di Amazon.

Un partner per acquisire competenze

Xavier Flamand, Vp Amazon Europe Seller Services, ha dichiarato: “Comprendiamo che lanciare o scalare un’attività di e-commerce esistente può essere un’esperienza scoraggiante, complessa e dispendiosa in termini di tempo per i venditori. Vogliamo che gli imprenditori si sentano sicuri e supportati nel navigare nelle complessità di argomenti come l’Iva e la conformità per garantire che possano far crescere le loro attività senza intoppi. Vendendo attraverso Amazon, i venditori possono accedere a un’ampia varietà di strumenti e competenze e, di fronte a un 65% dei venditori che afferma che trarrebbero beneficio da un supporto personalizzato per vendere i propri prodotti online, Amazon può essere un partner guida nell’aiutare a rendere la loro attività un successo”.

Solo in Europa, l’anno scorso sono state oltre 125.000 le pmi che hanno venduto oltre 1,2 miliardi di prodotti nei negozi di Amazon.

Gli strumenti offerti da Amazon

Amazon dispone di una serie di strumenti che possono aiutare le piccole e medie imprese nel loro processo di digitalizzazione come Seller University e Perfect Launch.

In particolare, per le imprese che cercano ulteriori indicazioni sull’Iva e sulla conformità ci sono Compliance solutions by Amazon (soluzione all-in-one, integrata in Seller Central, che fornisce soluzioni di conformità in tutte le categorie di conformità fiscale, ambientale, di prodotto e del commercio internazionale) e Vat Knowledge center (specifico sul panorama dell’Iva europeo come partner di vendita di Amazon).

Le risorse di Amazon per le aziende che cercano di passare all’e-commerce includono: Amazon brand protection (per la costruzione e protezione del marchio); Amazon seller University (risorse di formazione); Amazon small business accelerator (una suite di risorse gratuite su argomenti come come costruire un business online, potenziare le operazioni, far crescere le vendite e creare una presenza sui social media).

Per le aziende che vogliono scalare operazioni di e-commerce già esistenti, infine, ci sono Strategic account services (consulenza aziendale da un consulente del Marketplace) e Fulfilment by Amazon, che consente ai venditori di conservare i loro prodotti nei centri di evasione ordini di Amazon, dove vengono raccolti, imballati e spediti i prodotti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA