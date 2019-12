E-commerce, Cyber Monday batte Black Friday: sprint dalla smart home

Per Amazon il Cyber ​​Monday è stato, ancora una volta, la giornata di shopping di maggior successo nella storia dell’azienda in base al numero di articoli ordinati a livello globale. I clienti di tutto il mondo hanno fatto acquisti record ordinando centinaia di milioni di prodotti nel periodo tra il Ringraziamento e il Cyber ​​Monday. Anche il Black Friday è stato da record: il migliore di sempre nella storia dell’azienda. Gli articoli più venduti su Amazon su scala globale sono stati Echo Dot e Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa. Lo ha comunicato in una nota il colosso americano dell’e-commerce.

Giocattoli, moda e cosmetici al top

Le categorie più vendute in tutto il mondo includono Giocattoli, casa, moda, salute e cura della persona. I partner di vendita, principalmente piccole e medie imprese, hanno venduto più prodotti durante questo Cyber Monday che in qualsiasi altro periodo di 24 ore nella storia dell’azienda, ha detto Amazon.

Tra le curiosità rilevanti del fine settimana, i clienti di tutto il mondo hanno acquistato più giocattoli che mai durante il Black Friday e il Cyber ​​Monday 2019 considerati insieme. Il Cyber ​​Monday è stata anche la giornata di shopping di maggior successo per Amazon Fashion in tutto il mondo, con più prodotti acquistati che in qualsiasi altro singolo giorno nella storia dell’azienda.

I clienti Amazon in tutto il mondo hanno ordinato oltre 4 milioni di prodotti di bellezza durante il solo Cyber ​​Monday e più di 25 milioni di dispositivi per la casa nelle due giornate del Black Friday e Cyber Monday.

Shopping da record per la smart home

I dispositivi Amazon hanno registrato i volumi di vendita più alti di sempre, fa sapere l’azienda americana. “I clienti Amazon in tutto il mondo hanno acquistato milioni di dispositivi Amazon rispetto allo stesso periodo dell’anno nel 2018, inclusi i dispositivi Echo, i dispositivi Fire TV, i dispositivi Kindle, e i tablet Fire”.

In generale, è boom per lo shopping per i dispositivi per la casa intelligente: nella settimana del Black Friday i clienti di Amazon hanno acquistato milioni di dispositivi per la domotica, tra cui iRobot Roomba 675 Robot, Furbo Dog Camera e Wemo Mini Smart Plug.

“Siamo concentrati sul rendere questo periodo di festività più conveniente che mai per i nostri clienti, soprattutto considerato quanto sarà breve quest’anno la stagione di shopping natalizio”, ha dichiarato Jeff Wilke, Ceo Worldwide Consumer, Amazon. “Siamo entusiasti del fatto che sempre più clienti continuino a visitare Amazon per trovare ciò di cui hanno bisogno e ciò che desiderano per le feste natalizie. Ringraziamo i nostri clienti e i dipendenti in tutto il mondo per aver reso questo weekend di shopping natalizio il migliore di sempre”.

