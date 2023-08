E-commerce, Dazn si allea con Fanatics

Dazn sposta l’attenzione sull’e-commerce: al via la partnership con Fanatics per permettere ai tifosi di acquistare prodotti attraverso la app, tra cui merchandising e abbigliamento sportivo in licenza delle squadre di calcio.

L’accordo sarà attivo entro la fine del terzo trimestre del 2023.

Verso un’unica piattaforma globale

Lo sviluppo della partnership procederà per fasi: entro un anno lo shop integrato nella app di Dazn permetterà di far vivere agli abbonati un’esperienza di e-commerce personalizzata che tiene conto delle passioni di ogni tifoso.

“Fanatics è leader mondiale nel settore del merchandising sportivo su licenza e sta vivendo una crescita straordinaria – spiega Shay Segev, ceo di Dazn Group -. Dazn è il partner perfetto vista l’espansione a livello internazionale: la nostra missione è costruire un’unica piattaforma globale che sia la destinazione per gli appassionati di sport, che semplifichi l’esperienza e offra tutto in un unico luogo“.

Si arricchisce la user experience

Per il top manager della Ott, “avere un e-commerce integrato dove i tifosi possono acquistare il merchandising e l’abbigliamento sportivo ufficiale della propria squadra arricchisce l’esperienza complessiva del tifoso: un’espressione essenziale di sostegno e cultura del tifo per milioni di persone”.

Il presidente di Fanatics, Business Affairs, Gary Gertzog, ha sottolineato che “questa partnership consentirà a Dazn di espandere la propria offerta e rendere ancora più semplice per i tifosi l’accesso al merchandising delle loro squadre preferite”.

