E-commerce e digital payments, Visa a supporto delle Pmi e dei piccoli esercenti

Visa ha lanciato una piattaforma a supporto della digitalizzazione dei piccoli merchant e delle Pmi, per facilitare l’adozione di strumenti come l’ecommerce e l’accettazione dei pagamenti elettronici, e far fronte in modo concreto alla situazione di emergenza che ha colpito l’economia. “A partire da oggi, gli esercenti locali e le piccole e medie imprese troveranno sulla piattaforma Visa soluzioni rapide, innovative e semplici oltre che servizi di consulenza professionale, a un costo accessibile, per portare online la propria attività, accettare pagamenti elettronici e fare crescere il proprio business online attraverso strumenti e servizi digitali”, comunica l’azienda.

Cosa consente di fare la nuova piattaforma

Per utilizzare gli strumenti messi a disposizione da Visa e dai partner aderenti al progetto bisogna collegarsi al portale web dello specialista dei pagamenti: da lì sarà possibile creare il proprio logo o un sito Internet, vendere online i propri prodotti, ricevere prenotazioni online, accettare pagamenti con carta e smartphone, sfruttare al meglio le potenzialità dei social media per trovare nuovi clienti. Queste sono solo alcune delle opportunità possibili offerte dalla piattaforma creata da Visa, in collaborazione con Nexi, Vidra, Axepta, Axerve, Shopify, Wix.com, Squarespace, WordPress, Sumup, PayPal, iZettle, Quandoo, Treatwell, Mindbody, Facebook Blueprint, Sprout Social, Hootsuite, Canva, Tailor Brands, TrustPilot.

“Durante il lockdown, le tradizionali botteghe di quartiere hanno iniziato a familiarizzare con nuove forme di pagamento digitali”, sottolinea Enzo Quarenghi, Country Manager di Visa in Italia. “Per supportare i piccoli esercenti locali e le pmi, abbiamo predisposto un toolkit di strumenti semplici e di veloce implementazione, per renderli immediatamente operativi online e beneficiare dei vantaggi dei pagamenti elettronici”.

Le iniziative di Visa per le microimprese

Sempre a sostegno delle pmi, Visa Foundation ad aprile ha annunciato un piano strategico quinquennale di 200 milioni di dollari per sostenere le piccole e microimprese in tutto il mondo, con particolare attenzione alla promozione del progresso economico delle donne. I fondi stanziati sono di 60 milioni di dollari alle Ong impegnate a sostenere i proprietari di piccole e microimprese, molti dei quali sono donne, in ogni regione in cui opera Visa. Sono stati poi devoluti 140 milioni di dollari a favore dei partner di investimento che generano ritorni sociali e finanziari positivi per le piccole e microimprese.

“Le piccole e microimprese sono la spina dorsale dell’economia globale” nota Visa, “e rappresentano oltre il 90% delle aziende di tutto il mondo, contribuendo dal 50 al 60% all’occupazione globale. Vi è un deficit creditizio annuo di 300 di dollari miliardi sul fronte finanziamenti per le donne imprenditrici a capo di piccole e microimprese, che è prevedibile aumenti a seguito del recente disordine economico causato dal Covid-19”.

