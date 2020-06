eBay rivede le stime al rialzo: nel Q2 vendite in aumento fino al 26%

eBay rivede le stime al rialzo. La società annuncia infatti che la sua attività sta ottenendo risultati significativamente migliori rispetto alle previsioni condivise durante la pubblicazione degli utili lo scorso 29 aprile 2020.

Data la rilevanza di questi cambiamenti eBay ha pubblicato, in via eccezionale, un aggiornamento rispetto alle previsioni di crescita per il Q2 2020.

In particolare, la crescita del volume degli oggetti venduti (Gmv) a livello globale registrata in aprile, ha continuato la sua crescita anche a maggio. La società prevede che i tassi di crescita del volume totale relativi al secondo trimestre saranno tra il 23% e il 26% superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Anche la crescita del numero di acquirenti attivi ha subito un’accelerazione, con circa 6 milioni di nuovi acquirenti registrati a livello globale nei mesi di aprile e maggio.

In forte aumento anche il numero di venditori e Pmi che in questi mesi si sono aperti al mercato online attraverso eBay. Da marzo 2020, decine di migliaia di imprese si sono iscritte alla piattaforma, grazie anche alle promozioni e alle agevolazioni messe in atto da eBay per facilitare l’ingresso al mercato online. Un trend registrato anche nel mercato italiano tanto che, solo nel marzo 2020, le imprese italiane che vendono su eBay sono aumentate del 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Inoltre, tutti i principali settori merceologici all’interno di eBay stanno crescendo in modo significativo rispetto ai trimestri precedenti. Tra questi, in particolare, i settori di Casa e Giardino, Elettronica, Moda, Ricambi Auto e Collezionismo.

eBay ha previsto ulteriori investimenti nel marketing e nella tecnologia a supporto degli acquisti.

