Engineering si rafforza nell’e-commerce: takeover su Digitelematica

Engineering decide di rafforzare la propria presenza nel campo dell’e-commerce, e acquisisce l’80% di Digitelematica, software house che da 15 anni realizza applicazioni web e mobile e offre servizi di analisi, sviluppo, progettazione e distribuzione di software.

Con questa operazione Engineering, specializzata nell’accompagnare i propri clienti pubblici e privati nel loro percorso di digital transformation, si affaccia al mondo delle soluzioni di e-commerce destinate alla Grande distribuzione organizzata per clienti come Alì, Basko, Iper Montebello SpA – Gruppo Finiper, Gruppo Poli, Iperal, Tigros, che sui Digitelematica si è specializzata negli ultimi 5 anni.

Con circa 11.000 professionisti in 65 sedi (in Italia, Belgio, Germania, Norvegia, Repubblica di Serbia, Spagna, Svezia, Svizzera, Argentina, Brasile e Usa), il Gruppo Engineering disegna, sviluppa e gestisce soluzioni innovative per le aree di business in cui la digitalizzazione genera i maggiori cambiamenti, e cgrazie al takevoer su Digitelematica potrà potenziare l’offerta Digital Retail & Fashion e Digital Industry del gruppo attraverso le competenze e le soluzioni sviluppate da Digitelematica, nello specifico attraverso il “Click&Collect”, la modalità di acquisto che permette alle persone di fare shopping online e ritirare personalmente le merci acquistate evitando costi aggiuntivi di consegna, ritardi e forzate attese domestiche.

“Come partner per l’implementazione di modelli di business che possano raggiungere i più efficienti risultati attraverso tecnologie abilitanti, lavoriamo da tempo su progetti di vendita omnicanale, per gestire nuove esperienze di acquisto tra fisico e online – afferma Maurizio Pecori, Head of Industry & Services Market di Engineering e nuovo presidente di Digitelematica – L’acquisizione di Digitelematica rientra esattamente nell’ambito della strategia di ampliamento della nostra offerta in questa direzione e ci permette di incrementare la nostra presenza nella Gdo food, un mercato che Engineering ha sempre presidiato attraverso l’erogazione di servizi e tecnologie”.

“Entrare a far parte del Gruppo Engineering è una grande opportunità Digitelematica – aggiunge Federico Dell’Acqua, ceo di Digitelematica – poiché consentirà di consolidare la crescita già in atto, aumentare la nostra presenza sul mercato e offrire maggiori servizi ai nostri clienti utilizzando tecnologie, asset e servizi che Engineering eroga storicamente ai clienti”.

