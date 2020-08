Illimitybank.com, al via l’acquisto a rate dei buoni Amazon

Acquistare i buoni Amazon a rate e a costo zero. E’ possibile grazie al rafforzamento della partnership tra illimitybank.com, banca diretta digitale del Gruppo illimity, e il colosso dell’e-commerce.

Il comune Dna tecnologico ha portato Amazon a scegliere illimitybank.com come partner anche di questa iniziativa – si legge in una nota di Illimity – che amplia e rafforza la partnership siglata lo scorso novembre grazie alla quale i clienti della banca possono convertire le somme accumulate sui loro progetti di spesa, remunerate allo 0,5%, in buoni regalo Amazon con valore maggiorato del 3% rispetto alla cifra convertita. “Una scelta in pochi mesi già fatta da molti clienti di illimitybank.com – prosegue il comunicato – il 15% dei progetti di spesa attivati è infatti stato convertito in Buoni Amazon per un controvalore complessivo di circa 300mila euro e un ammontare medio dei buoni di 200 euro”.

Dopo il successo dell’iniziativa, spiega Illimity, la partnership si amplia con un nuovo servizio a reale valore aggiunto per i clienti di illimitybank.com che ora possono acquistare dalla loro area privata buoni Amazon e ripagarli in rate da 2 a 6 mesi, a seconda dell’importo richiesto, a condizioni Tan 0% e Taeg 0%.

