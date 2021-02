La spesa a casa in un’ora, Amazon Fresh debutta a Roma. Altre città entro il 2021 - CorCom

Fare la spesa potendo scegliere fra oltre 10mila prodotti, incluse prelibatezze regionali, con consegna a casa in giornata e senza spese di spedizione per gli acquisti oltre i 50 euro. Dopo Milano debutta a Roma il servizio Amazon Fresh e il colosso dell’e-commerce si prepara a sbarcare anche in altre città italiane entro il 2021.

Per fare la spesa basta collegarsi a Amazon.it/fresh oppure accedere alla shopping app Amazon Fresh: il servizio è compreso nell’abbonamento Amazon Prime. I clienti Amazon Prime che si trovano nelle aree con Cap idonei, possono richiedere l’invito per iniziare il proprio shopping con Amazon Fresh su www.amazon.it/fresh e riceveranno conferma via mail quando sarà possibile fare la spesa. Il servizio è già disponibile in diverse zone della città da Cecchignola, a Prima Porta e Centocelle. I clienti possono inoltre scegliere la consegna della spesa in una finestra programmata di un’ora al costo di 4,99 euro, per ordini superiori ai 50 euro.

“Oggi siamo felici di offrire anche ai clienti romani Amazon Fresh, la nuova e migliorata esperienza di acquisto della spesa con la comodità della consegna in finestre di due ore, annunciata a Milano un mese fa” sottolinea Camille Bur, responsabile di Amazon Fresh per Italia, Spagna e Francia. “I clienti Amazon Prime della Capitale potranno ricevere la propria spesa in giornata con tutto quello di cui hanno bisogno, tra cui prodotti locali, carne, pesce, prodotti biologici e di gastronomia, fino agli articoli per cura della propria casa e molto altro”.

