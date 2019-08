L’e-commerce estivo mette il turbo: ricerche online a +21,4%

I numeri non sono quelli del black Friday o degli acquisti per le festività natalizie, ma l’e-commerce nei mesi estivi sta accelerando anno dopo anno. A rilevarlo è un’analisi realizzata da Idealo, portale internazionale di comparazione dei prezzi, secondo cui dal 21 Giugno al 22 Luglio 2019 le ricerche per acquisti online sono aumentate del 21,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Tra i prodotti più ricercati online dai consumatori compaiono, nell’ordine, smartphone, sneakers, frigoriferi, scarpe da corsa, televisori, profumi donna, zaini, caschi per la moto, lavatrici e cuffie. A seguire obiettivi fotografici, tablet, macchine fotografiche reflex, notebook e fotocamere digitali mirrorless. Quanto ai prodotti meno cercati, Idealo evidenzia piscine, ventilatori e prodotti solari, “segno forse che gli e-consumer sono ormai informati e consapevoli del fatto che per ottenere i migliori prezzi è – spiega la società – è sempre meglio effettuare gli acquisti fuori stagione”.

Ma quali sono i prodotti più convenienti da acquistare online durante l’estate? Secondo le rilevazioni di Idealo a luglio sono scesi i prezzi di Tv, frigoriferi, scarpe da corsa, lavatrici, fotocamere mirrorless, orologi sportivi, calzature outdoor, fornelli, trapani e infine giacche e cappotti da donna, per un risparmio massimo medio del -8,8% rispetto allo stesso acquisto effettuato nel resto dell’anno. Ad agosto i prezzi più convenienti si registrano per smartphone, scarpe da ginnastica, stampanti multifunzione, monitor, mobili per il bagno, pneumatici estivi, giacche outdoor, fitness tracker, scarpe da uomo e pneumatici invernali: tutte categorie per le quali in questo periodo dell’anno il risparmio massimo medio si attesta al -9,1%.

Con l’estate inoltre, secondo i dati di Idealo, il divario tra acquisti effettuati da uomini e donne si riduce leggermente, arrivando ad un 58,9% di ricerche effettuate da uomini contro un 41,1% di ricerche effettuate da donne. La maggior parte delle ricerche inoltre viene effettuata da mobile, (il 53,5%), poi le ricerche via desktop (38,8%) e tablet (7,7%).

Per dedicarsi allo shopping online i consumatori scelgono l’orario tra le 15 e le 16 e tra le 21 e le 22, prevalentemente il giovedì.

“Realizzare analisi periodiche sullo stato dell’e-commerce in Italia ci consente di fotografare il commercio digitale nei vari momenti dell’anno, individuando quindi quali sono i periodi nei quali i consumatori sono maggiormente propensi ad acquistare online e quando, invece, le intenzioni di acquisto sono più stazionarie – spiega Fabio Plebani, country manager dell’Italia di Idealo – Tendenzialmente, dati i tanti vantaggi del commercio digitale, possiamo dire che non vi è quasi mai un momento nel quale gli acquisti si fermano, e anche il 25 Dicembre e il 15 Agosto, ad esempio, sul nostro portale sono state rilevate ricerche e quindi intenzioni di effettuare un acquisto online. Se poi si pensa al fatto che ogni periodo dell’anno ha particolari ribassi per le varie categorie merceologiche, risulta evidente come il commercio digitale sia conveniente in qualsiasi momento, in particolar modo per le possibilità di risparmio”.

