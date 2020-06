Made in Italy in Cina, Ice-Tencent lanciano la vetrina digitale

Più valore all’export italiano in Cina. E’ l’obiettivo del Memorandum d’intesa siglato da Agenzia Ice e Tencent Holding, provider cinese di servizi internet a valore aggiunto. Il punto d’arrivo sarà Pavilion Italia, portale che verrà creato su WeChat per promuovere le aziende aderenti. Da qui i consumatori cinesi potranno accedere a un ambiente e-commerce ideato ad hoc dove acquistare i prodotti delle aziende presenti su Pavilion Italia.

Con oltre un miliardo di utenti al giorno, WeChat è una piattaforma multifunzione sviluppata da Tencent. Tramite Wechat l’utente accede non solo alle chat ma anche a servizi sanitari, entertainment, servizi bancari, informazione e pagamenti mobile online e offline tramite il portafoglio digitale integrato.

Agenzia Ice: più spazio all’export italiano

Nell’ambito della strategia dell’Agenzia Ice, organismo del governo per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’accordo con Tencent rappresenta – fa sapere l’agenzia – “un’importante opportunità di promozione del commercio elettronico, in particolare in questo momento difficile in cui l’emergenza sanitaria accelera i processi di transizione verso il digitale nelle abitudini di vita e di consumo”.

La visibilità di Pavilion Italia, che riguarda tutti i settori dei beni di consumo, sarà sostenuta dalle campagne digitali legate alla promozione del Made In Italy realizzate con il contributo di Agenzia Ice. Le aziende potranno creare la loro vetrina digitale e beneficiare dello story telling ideato per Pavilion Italia, così come dell’adeguamento e del supporto culturale per approcciare al meglio la clientela cinese. Infine il progetto prevede l’integrazione delle funzioni tecnologiche di WeChat per facilitare quei processi di conoscenza e acquisto digitali tipici dell’attuale società cinese.

E-commerce leva per le imprese

“L’e-commerce è al centro dell’azione di sviluppo dei servizi dell’Ice – dice Carlo Ferro, presidente dell’Agenzia – per accompagnare le imprese nella transizione verso il digitale e fare leva sulla modernizzazione dei processi, con l’obiettivo di allargare il numero di esportatori abituali e aumentare il valore dell’export dell’Italia. Nell’accordo con l’ecosistema Wechat vediamo la grande possibilità per le aziende italiane di presentare i prodotti Made In Italy nella piattaforma B2C più utilizzata in Cina contemperando un mercato prioritario per l’export del nostro Paese”.

“Samo lieti di essere parte di questo progetto – dice Enrico Plateo, Business Development Director in Europa per Tencent International Business Group – per fornire alle aziende italiane le nostre tecnologie innovative e le indicazioni chiave sul mercato di consumo cinese. Crediamo fortemente nei valori condivisi di qualità e unicità, e siamo dunque entusiasti di questa collaborazione che porterà molti consumatori cinesi a apprezzare maggiormente le aziende del Made In Italy in quanto eccellenze nel mondo”.

La collaborazione prevede l’accesso ad un pacchetto di servizi erogati da Digital Retex, società partner di Tencent per la gestione del progetto WeChat che si occuperà di assistere e formare le aziende aderenti. “Un servizio end to end – dice , Fausto Caprini, Ceo Digital Retex -: dalla creatività dell’e-store fino alla customer-care, dalla gestione del pagamento con WeChat Pay fino al trasferimento dei ricavi, passando per il cross-border e la logistica: questi gli elementi che costituiscono secondo noi la risposta più adatta ad aiutare le aziende nel mercato più complesso del mondo”.

