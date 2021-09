Moda e capi griffati, Zalando punta su designer e creativi - CorCom

Punta su designer, creativi e stilisti emergenti la piattaforma Zalando che da inizio anno ha aggiunto oltre 50 brand in “catalogo”, da Missoni a Christopher Kane da 032C a Mansur Gavriel – solo per citarne alcuni. E dal mese di settembre parte la collaborazione con Not Just A Label, la piattaforma di designer e creativi fondata nel 2008, che offre agli stilisti la possibilità di connettersi a un pubblico globale e li incoraggia a produrre una moda che sia più sostenibile e supporti maggiormente le comunità locali e la maestria artigiana. Njal porterà in Zalando Designer numerosi brand emergenti provenienti da background diversi e sosterrà l’impegno di Zalando di rappresentare sulla propria piattaforma griffe e stilisti diversificati.

“Da sempre italianità è sinonimo di lusso e innovazione, per questo siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti in Italia un assortimento di marchi di lusso sempre più ampio ed accessibile, migliorando anche l’esperienza d’acquisto. Con l’inserimento di oltre 50 brand contemporanei solo nel 2021, facciamo un ulteriore passo verso il nostro obiettivo di diventare Starting Point for Fashion e punto di riferimento per i clienti italiani, tra cui tantissimi della Generazione Z e Millennial”, sottolinea Riccardo Vola, Director Italy and Spain di Zalando.

Zalando sta anche lanciando la campagna di marketing “Il lusso secondo te” invitando i consumatori a “immergersi in un nuovo mondo di lusso all’insegna” di fluidità, autoespressione e inclusività. Con la regia di Vincent Haycock, la fotografia di Coco Capitán, l’impostazione stilistica di Ib Kamara e l’attore Lachlan Watson come protagonista, la campagna si presenta come un’esperienza filmica digitale e coinvolgente che fonde il mondo di TikTok con una serie interattiva di video shoppable intitolata “The Life of Liberty”. I clienti potranno acquistare le collezioni presentate nella serie dal Zalando Fashion Store. I personaggi della serie esprimono sé stessi tramite lusso e capi firmati e indossano gli articoli della collezione Autunno/Inverno 21 di Zalando Designer. Questo film digitale ha un approccio prioritario ai social ed è supportato da una campagna integrata che comprende pubblicità esterna digitale e non, marketing personalizzato, PR e social. La campagna è stata lanciata il 29 agosto in Italia, Francia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Repubblica Ceca.

“Si prevede che entro il 2025 la Generazione Z e i Millennial saranno i principali acquirenti di beni di lusso – sottolinea Anaheta Metghalchi von Berenberg, Buying Director Designer di Zalando -. Abbiamo un posizionamento unico per fornire ai clienti (e tra loro vi è una grande percentuale di Generazione Z e Millennial) un’incredibile offerta cross-category in un ambiente online. Stiamo puntando ulteriormente sulla categoria Designer portando il mix di brand, l’assortimento e l’esperienza specifica sul sito a un livello superiore. Insieme ai nostri partner, vogliamo lavorare per rendere la nostra gamma di capi firmati e di lusso più sostenibile, più diversificata e inclusiva per contribuire a un cambiamento positivo per i nostri clienti e il settore”.