Poste da record: volano le consegne legate all'e-commerce, +56% anno su anno - CorCom

Si è concluso con numeri da record il 2020 di Poste Italiane. È l’e-commerce a far segnare l’impennata: a dicembre 27 milioni di pacchi consegnati, di cui 20 milioni legati agli acquisti online, quasi 10 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2019, pari ad una crescita del 56%.

A svelare le cifre l’Ad Matteo del Fante al TGPoste. Del Fante nell’esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto attribuisce il successo allo sforzo logistico messo in atto dall’azienda in un mese di picco di consegne e alla strategia di Poste Italiane per rafforzare la leadership nei servizi per l’e-commerce. Come già annunciato è entrato da poco in funzione un centro di smistamento a Roma e, nel primo trimestre del 2021, sarà operativo un hub a Milano. Inoltre, Poste Italiane ha concluso accordi con due startup innovative: Milkman, piattaforma logistica specializzata per le consegne personalizzate, e con il vettore digitale sennder GmbH, start-up tedesca tra le più innovative del settore in grado di offrire soluzioni efficaci nel trasporto a lungo raggio a pieno carico.

WEBINAR Dal prodotto al servizio: come e perché trasformare il business model in ottica Subscription CIO Digital Transformation

Di pari passo con il potenziamento dei servizi per l’e-commerce, Poste Italiane sta rinnovando la propria flotta per ridurre l’impatto ambientale legato alle proprie attività: l’obiettivo è arrivare a 26 mila mezzi a basso impatto ambientale entro il 2022 in particolare per le attività di recapito dei portalettere e per il trasporto delle merci.

@RIPRODUZIONE RISERVATA