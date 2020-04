Raggi: “Da Roma Capitale e-commerce per i piccolo negozi”

Roma a fianco dei piccoli negozi costretti alla chiusura a causa dell’emrgenza Coronavirus. La sindaca Virginia Raggi ha annunciato un progetto e-commerce ad hoc per aiutare le piccole imprese ad auscre dalla crisi. “Sul tavolo c’è il progetto di creazione di una piattaforma web per le vendite online, sviluppata da Roma Capitale, per i piccolissimi commercianti e gli artigiani, che non ce la fanno ad avere una filiera di commercio elettronico autonomo”, ha spiegato, in diretta a Uno Mattina su Rai 1. “Un altro filone di svilippo è quello dell’agrifood- ha aggiunto Raggi- Stiamo provando a riscrivere la ripartenza della città”.

I piccoli negozi sono quelli che stanno soffrendo più di altri le misure restrittive decise dal governo per arginare l’epidemia di Covid-19. Ma dall’e-commerce può arrivare un’importante spinta al business che si può mettere a valore anche una volta passata l’emergenza.

Ne è convinta Mariangela Marseglia, country manager per l’Italia di Amazon, che però non nasconde la sua preoccupazione per le piccole e medie imprese “solo un terzo digitalizzate, e una su sette con un fatturato significativo online”.

Intervistata da Repubblica, la manager evidenzia come, anche una volta terminata l’emergenza, i consumatori che si sono abituati a pagare con strumenti digitale ed effettuare acquisti online, difficilmente torneranno indietro: “ci sarà un salto avanti nell’e-commerce ed ecco perché è urgente che le imprese italiane recuperino il ritardo.

