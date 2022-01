Retex si rafforza nel retail digitale, acquisito il controllo di Witailer - CorCom

Il gruppo Retex spinge la propria strategia di crescita e annuncia l’acquisizione del 60% di Witailer. La startup innovativa italiana, nata dall’esperienza di ex senior manager Amazon Italia e Spagna, supporta le aziende ad aumentare le vendite online sul canale Amazon e marketplace grazie all’impiego di analytics avanzati e a servizi dedicati. L’operazione rafforza ulteriormente il disegno strategico di Retex che punta a realizzare 100 milioni di fatturato entro la fine del 2022.

Più forza al direct to consumer

“L’evoluzione del mercato retail tocca sempre più le online platform – dice Fausto Caprini, Ceo del Gruppo Retex –. Witailer è un’eccellenza italiana in questo ambito e leader nell’impiego degli analytics al servizio del brand positioning. Siamo orgogliosi di arricchire l’offerta per i nostri clienti per rafforzare sempre di più la presenza del Gruppo nelle attività “direct to consumer”. Witailer ci aiuterà a disegnare nuove storie di successo nel digital commerce basate su analytics e customer insights. Elementi che si abbinano perfettamente alla nostra consolidata competenza tecnologica, di digital transformation innovator per offrire soluzioni digital retail e customer experience coinvolgenti e ad alto contenuto tecnologico, anche grazie al fatto che ad oggi siamo partner di tutte le principali piattaforme come Amazon, WeChat, Google e Facebook”.

Quale sarà il nuovo team

Retex conferma il management team alla guida di Witailer, con Federico Salina Ceo, Jana Nurmukhanova Coo, e con i manager Retex Fausto Caprini, Fabiana Alcaino e Francesco Bonomo che entrano a far parte del Cda.

“In quattro anni abbiamo costruito una realtà che viene riconosciuta dai clienti come il riferimento per sviluppare il proprio canale e-commerce su Amazon a livello internazionale – dichiara Federico Salina, Ceo di Witailer –. I dati che provengono dal digital retail saranno sempre più importanti per il successo a 360 gradi dei brand e per questo siamo convinti che lavorare con il team di Retex ci darà la possibilità di ampliare l’impatto del nostro lavoro sia in ambito media che retail omnichannel.”

“Siamo entusiasti di entrare a far parte del gruppo Retex – dice Nurmukhanova -, questo è uno step importante per aumentare il valore che possiamo portare ai nostri clienti. Con il team di Retex abbiamo trovato un partner che condivide la nostra priorità di portare risultati concreti alle aziende grazie all’utilizzo dei dati e un approccio tailor-made”.

