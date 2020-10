Shopify scommette sul social commerce e si allea con TikTok

Shopify scommette sul social commerce. La compagnia canadese di shopping online ha annunciato la collaborazione con TikTok per facilitare i suoi merchant – sono circa un milione, soprattutto Pmi – a pubblicizzare più facilmente i prodotti e far crescere la base clienti.

Come spiega Shopify, la partnership consentirà di vendere il prodotto sotto forma di annunci video “shoppable” sui quali gli utenti di TikTok possono cliccare e acquistare.

WHITEPAPER Come cambia il Retail tra ecommerce, piccoli rivenditori e la spinta al cashless Acquisti/Procurement Fashion

Tutte le transazioni avverranno tramite il sito della compagnia canadese che collaborerà insieme al social network anche per sperimentare nuove funzionalità commerciali. “Siamo entusiasti di essere il primo partner ad accogliere TikTok nel mondo del commercio, in particolare in questo momento adesso che i nostri merchant si preparano per un’intensa stagione di shopping natalizio online”, dice Satish Kanwar, VP of Product di Shopify.

TikTok, dal canto suo, ha fatto sapere che la partnership risponde alla sua strategia di cercare sempre nuovi modi di connettere i brand i con i suoi utenti. “Shopify è un partner perfetto per far crescere ed espandere le nostre capacità di commercio a livello globale”, spiega Blake Chandlee, Vice President, Global Business Solutions di TikTok. Le due società non hanno fornito dettagli finanziari sulla collaborazione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA