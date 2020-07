Si rafforza l’asse Zalando-Poste: in Italia 20mila punti ritiro

Zalando e Poste Italiane rafforzano la partnership sui servizi di e-commerce. A partire da oggi, i clienti che effettuano un acquisto su Zalando.it potranno ritirare e restituire i pacchi presso uno dei circa 12mila uffici postali certificati di Poste Italiane e nel network Punto Poste, composto da oltre 7.300 tabaccherie, 200 negozi affiliati e 350 armadietti in tutto il paese.

In Italia, l’81% degli e-shopper si aspetta che le aziende utilizzino le nuove tecnologie per creare esperienze d’acquisto migliori. Questa esigenza si riflette soprattutto nel mondo delle spedizioni: il 60% di chi che acquista online considera molto importante la possibilità di scegliere dove il prodotto sarà consegnato, mentre il 49% dà la stessa importanza alla scelta dell’orario di consegna.

Per rispondere a queste esigenze di personalizzazione dell’ultimo miglio, è importante dunque offrire soluzioni, come gli armadietti automatici che consentono ai clienti di ritirare i propri articoli in qualsiasi momento.

Con la nuova opzione di ritiro, i clienti di Zalando potranno decidere quando e dove ritirare e restituire i prodotti in base alle proprie esigenze ed abitudini, ad esempio, andando verso l’ufficio, sulla strada di casa la sera o al sabato. Con questo nuovo servizio, Zalando mira a ridurre qualsiasi barriera dello shopping online e a creare un’esperienza unica per i propri clienti italiani, adattandosi agli stili di vita sempre più dinamici e migliorando ulteriormente anche opzioni di consegna più sostenibili.

“La nostra customer base in Italia sta crescendo rapidamente, così come le sue esigenze quando acquista articoli di moda online – spiega Riccardo Vola, Director Southern Europe e Gift Cards di Zalando – Vogliamo offrire ai nostri clienti una maggiore flessibilità per aprire il guardaroba di moda d’Europa Zalando nel comfort della propria casa: decidere che cosa acquistare, in che momento e dove e quando pagarlo.”

WHITEPAPER Come cambia il Retail tra ecommerce, piccoli rivenditori e la spinta al cashless Pagamenti Digitali Retail

“A Zalando vediamo i nostri clienti non solo come acquirenti online, ma come individui con una vita privata e professionale sempre più impegnata – continua – Soprattutto in questo particolare periodo di “new normal”, continuiamo ad adattare la nostra offerta alle esigenze dei consumatori, anche in termini di consegna e resi.”

Per l’Ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante, si tratta di una “partnership importante che fa leva sulla strategia di Poste Italiane, volta a migliorare i servizi dedicati agli acquisti online attraverso sinergie con i principali attori in Europa”.

“La strategia innovativa di Poste, studiata per rispondere alle esigenze del mondo dell’e-commerce, ha permesso di arricchire l’offerta di servizi a valore aggiunto tagliati su misura per il cliente – evidenzia – In questo scenario, in cui la flessibilità acquisisce ogni giorno maggiore importanza, Poste ha ampliato la rete di prossimità per rendere più agevoli le operazioni di ritiro degli acquisti e la consegna dei resi attraverso la rete “Punto Poste”: asset fondamentale diffuso su tutto il territorio nazionale che si compone di circa 7.300 tabaccherie, 200 punti vendita convenzionati e 350 locker che integrano la rete degli oltre 12.000 uffici postali attivi in Italia”.

L’Italia è un mercato chiave per Zalando, che ha continuato ad investire nell’ampliamento del proprio assortimento (da sostenibile e premium, a internazionale e locale) e ha continuato a migliorare i servizi convenience offerti ai clienti. Altri servizi innovativi disponibili per gli italiani sono i pagamenti differiti come “Prova prima, paga dopo!” – che consente ai clienti di pagare solo dopo aver deciso quali articoli tenere, una politica di restituzione gratuita di cento giorni e la possibilità di provare gli articoli nella comodità della propria casa.

@RIPRODUZIONE RISERVATA