Social commerce, Facebook potenzia Shops: ecco le nuove funzionalità - CorCom

Mark Zuckerberg ha annunciato nuovi modi per fare acquisti online attraverso le piattaforme della galassia di Menlo Park, insieme a soluzioni per la personalizzazione delle promozioni dedicate alle aziende, con tecnologie che, ha spiegato il fondatore del social network, daranno forma alle esperienze di shopping di domani.

“Il modo in cui le persone fanno acquisti è cambiato negli ultimi decenni”, precisa l’azienda in una nota. “Si è passati dal visitare i centri commerciali al comprare online e, ora, a provare virtualmente gli occhiali da sole dal proprio divano. Lo shopping fa parte da anni del Dna di Facebook, con brand del mondo retail che utilizzano annunci personalizzati per raggiungere i clienti. Lo scorso anno, quando il Covid-19 ha bloccato le attività economiche locali, abbiamo accelerato il lancio di Shops per aiutare le imprese a vendere online. Crediamo che il passaggio allo shopping online, e social-first, non sia temporaneo. Un consumatore su tre, a livello globale, afferma di voler passare meno tempo in negozio anche dopo la fine della pandemia, e quasi tre quarti dichiarano di trarre ispirazione per lo shopping da Facebook, Instagram, Messenger o WhatsApp. Continueremo a sostenere la ripresa economica facendo ulteriori investimenti in Shops e rinunciando a richiedere commissioni alle aziende fino a giugno 2022”.

Cresce la platea di utenti che hanno accesso a Shops

Oggi ci sono più di 300 milioni di visitatori mensili su Shops e più di 1,2 milioni di Shops attivi mensilmente. Facebook punta a rendere ancora più semplice per le persone scoprire prodotti e fare acquisti attraverso Shops, cominciando da alcuni Paesi selezionati, dove le imprese avranno l’opportunità di mostrare il loro Shop su WhatsApp. Negli Stati Uniti, in particolare, sarà possibile di portare i prodotti di Shops su Marketplace, aiutando i business a raggiungere oltre un miliardo di persone che a livello globale che visitano Marketplace ogni mese.

Nei prossimi mesi Facebook espanderà le valutazioni e le recensioni ai prodotti negli Shops su Instagram e introdurrà soluzioni di advertising che forniscano esperienze pubblicitarie uniche basate sulle preferenze di acquisto delle persone. “Per esempio, stiamo testando la possibilità per le aziende di indirizzare i consumatori dove è più probabile, in base al loro comportamento di acquisto, che comprino qualcosa, come una selezione curata di prodotti a cui potrebbero essere interessanti in uno Shop o sul sito web di un’azienda. In futuro, esploreremo modi per aiutare i brand a personalizzare ulteriormente i loro annunci per Shops, fornendo offerte speciali o promozioni a consumatori selezionati”.

Realtà aumentata e Intelligenza artificiale al servizio dello shopping

Tutto ciò, sottolinea Facebook, si fonda su strumenti già a disposizione delle aziende, come il Pubblico personalizzato e inserzioni con tag di prodotto, che consentono ai business di indirizzare le persone al loro Shop direttamente da un annuncio. Mentre sono allo studio tecnologie immersive come la realtà aumentata e l’intelligenza artificiale, che saranno le fondamenta del modo in cui si faranno acquisti online in futuro.

Su Instagram, per esempio, Facebook inizierà a testare una nuova ricerca visuale alimentata dall’intelligenza artificiale. La ricerca visuale aiuta le persone a trovare prodotti simili tra loro semplicemente toccando l’immagine di un prodotto considerato interessante. In futuro sarà possibile per gli utenti scattare foto dalla loro fotocamera per avviare una ricerca visuale.

Per aiutare i consumatori a valutare meglio la vestibilità di un prodotto prima dell’acquisto, Facebook sta infine rendendo più facile per i brand creare esperienze di prova con la realtà aumentata in Shops attraverso nuove integrazioni Api con Modiface e Perfect Corp, introducendo nuovi strumenti per aiutare le aziende a includere cataloghi di prodotti in Realtà Aumentata nelle inserzioni e per mostrare automaticamente prodotti rilevanti per le persone, in base ai loro interessi.

Alcuni marchi di riferimento sono per esempio stati coinvolti per sperimentare il Live Shopping su Facebook e portare questa esperienza di shopping personalizzata agli spettatori attraverso i Live Shopping Friday.

