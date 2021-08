TikTok-Shopify, parte la sperimentazione dello shopping in-app - CorCom

Acquistare un prodotto su TikTok semplicemente azionando un pulsante sul profilo del retailer, senza reindirizzamenti su altri siti, con il massimo della semplicità e della comodità. E’ questo l’obiettivo della nuova partnership tra TikTok, il social dei mini-video, e la piattaforma canadese di shopping online Shopify, che va a rafforzare il rapporto di collaborazione tra le due aziende inaugurato nel 2020.

La versione pilota di questa nuova funzionalità verrà implementata per i test nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada, per poter poi essere estesa a tutti gli altri Paesi in cui opera la piattaforma di video-sharing. I commercianti presenti su Shopify potranno in pratica aggiungere direttamente sul proprio profilo un pulsante che consentirà agli utenti di acquistare i prodotti più comodamente e in meno tempo.

La scelta di TikTok va nella scia di un trend che ha già iniziato ad affermarsi nel mondo dei social, con giganti del calibro di Facebook e Alphabet che hanno già iniziato a investire in nuove funzionalità nel campo degli acquisti online. Lo shopping in-app, infatti, secondo le più recenti analisi di mercato – come quella pubblicata da eMarketer – sono un mercato particolarmente promettente per il business, che potrebbe arrivare a valere 50 miliardi di dollari entro il 2023. Ad aderire tra i primi alla sperimentazione messa in campo da TikTok e Shopify c’è il brand dei cosmetici Kylie Jenner.

