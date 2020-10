Un digital twin per le imprese: WindTre Business lancia “E-Commerce”

WindTre Business, brand dell’azienda guidata da Jeffrey Hedberg, arricchisce l’offerta per le imprese con il prodotto E-Commerce che abilita la vendita multicanale e consente la creazione di un’efficace “replica” digitale del proprio punto vendita, secondo il modello di sviluppo digital twin.

Il servizio prevede, infatti, il supporto alle aziende nella progettazione e nella gestione di negozi digitali “chiavi in mano” completamente personalizzati, per espandere i propri canali di vendita online, aumentare la visibilità e, attraverso una User Experience ottimizzata, raggiungere nuovi clienti. E-Commerce include servizi come il supporto in fase di caricamento dei prodotti e della configurazione del sito web o l’integrazione con i principali sistemi di pagamento e con i corrieri per le spedizioni.

Sono disponibili, inoltre, ulteriori strumenti a scelta del cliente per arricchire il proprio negozio digitale e supportare la crescita del Business come Live Chat, multilingua o la possibilità di aprire e gestire una sezione blog. La nuova soluzione di WIndTre Business è disponibile in tre pacchetti differenziati, per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti che vogliono vendere i propri prodotti in Italia o anche all’estero.

E-Commerce, come funziona la soluzione di WindTre Business

E-Commerce utilizza Shopify, piattaforma di e-commerce all-in-one a livello globale, e nasce nell’ambito dell’accordo con Key-one, digital company italiana con esperienza decennale nello sviluppo di applicazioni web e di soluzioni tecnologiche, che supporta il cliente nell’intero processo di creazione e gestione dei suoi canali digitali.

La soluzione E-Commerce fa parte di Web Consultant, il pacchetto di WindTre Business dedicato al mercato delle Pmi, che consente di aumentare la visibilità e l’efficacia delle vendite nel mondo digital e social.

